altra caduta di un monastir in giornata no 

Valmontone 2
Monastir 0
Valmontone (4-2-3-1) : Yimga; Bailo (38’ st Conte), Valentini, Molinari (30’ st Mikhaylovskiy), Virdis (23’ pt Mariani); Favo, Marconato; Polletta (16’ st Gallo), Roberti (19’ st Chiarella), Bertoldi, El Bakhtaoui . In panchina Civello, Tarantino, Di Marco, Coulibaly. Allenatore Tiozzo Peschiero.
Monastir (3-5-2) : Daga; Cortinovis, Jah (14’ st Aloia), Porru; Pinna, Nagüel, Corcione, Piro, Piseddu; Gibilterra, Suazo (14’ st Ardau). In panchina Fusco, Pisano, Conti, Piras, Ferraro, Piga, Masia. Allenatore Angheleddu.
Arbitro : Galligani di Pistoia.
Reti : pt 11’ El Bakhtaoui; st 48’ Chiarella.
Note : al 43’ st espulso Corcione (Monastir) per doppia ammonizione. Ammoniti Bertoldi, Yimga, Chiarella, Nagüel. Recupero 2’ pt – 5’ st.
ANAGNI. Allo Stadio Del Bianco il Monastir esce sconfitto dalla sfida contro il Valmontone. La squadra di Angheleddu soffre e non riesce a brillare come nelle precedenti uscite.
La gara
Al 1’ si affacciano in avanti i padroni di casa: lancio di Bertoldi per Roberti che calcia da fuori, para Daga. Al 4’ ancora Roberti prova la deviazione in area, Porru sventa il pericolo. All’11’ i laziali trovano il gol del vantaggio: Bertoldi arriva in area, calcia e Daga respinge ma sulla destra El Bakhtaoui insacca con un tap-in vincente. Al 34’ Roberti tenta un diagonale da posizione defilata sulla sinistra senza inquadrare la porta.
Il secondo tempo
Nella ripresa il Monastir torna in campo alzando il baricentro ma in avvio il Valmontone crea ancora pericoli: al 4’ El Bakhtaoui da destra serve la palla a Roberti che calcia alto. Al 9’ Daga para un sinistro a giro di Polletta. Al 13’ Nagüel ci prova su punizione da posizione defilata ma la palla termina alta. Nell’azione seguente parte il contropiede con El Bakhtaoui che calcia di destro e Daga blocca. Al 27’ Nagüel calcia alto di sinistro dal limite su sponda di Ardau. Dopo due minuti il centrocampista argentino sfiora il pari con un destro da trenta metri che termina fuori di poco.
Al 43’ i biancoblù rimangono in dieci per il doppio giallo a Corcione. Al 47’ Pinna crossa per Piro che calcia a lato. Un minuto dopo arriva il raddoppio dei padroni di casa: Bertoldi scappa sulla sinistra e serve al centro per il neoentrato Chiarella che deposita in rete. Il Monastir incassa il secondo stop in campionato dopo quello di Monterotondo.
RIPRODUZIONE RISERVATA