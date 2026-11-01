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Nuoro.
02 novembre 2026 alle 00:55

Altolà di Uniti al Pd: ci rispetti 

Nodo assessore: la segretaria Carrus contro il leader dem Mossa 

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Nuove scintille nella maggioranza che governa il Comune di Nuoro. Le parole del capogruppo e segretario cittadino del Pd, Giovanni Mossa, scatenano la dura reazione di Uniti, alleato in cerca di un nome per l’assessorato lasciato libero dalle dimissioni di Marco Canu. Alla segretaria Cristina Carrus non va per niente giù l’annuncio dem su «severa attenzione al quadro generale anche a fatti politici come la mancata nomina dell’assessore dal parte del gruppo consiliare di Uniti».

La reazione

Rivolta a Mossa, Carrus replica: «Sembrerebbe che il fatto politico da affrontare e risolvere sia la sua postura. Non solo per la doppia carica di capogruppo e segretario del Pd, che altera gli equilibri della coalizione, ma anche per gli ulteriori incarichi che si è assegnato. Il primo è quello di censore delle dinamiche interne agli altri movimenti. Se vuole concorrere a decidere chi siederà in Giunta su indicazione di Uniti, si iscriva al nostro movimento. Diversamente, rispetti la nostra autonomia».

Lo scontro

La segretaria di Uniti bacchetta anche Sinistra futura, ma con misura. «Pur invadendo il campo, ha avuto almeno il garbo di riconoscere che la scelta spetta esclusivamente all’autonomia di Uniti», aggiunge Carrus. E ricorda: «In ogni caso le deleghe sono sempre in capo al sindaco e, dunque, le materie interessate non sono affatto prive di guida». Non basta. «Il secondo ruolo che Mossa vorrebbe esercitare è quello di regista della politica cittadina e delle scelte dell’amministrazione - sostiene -. Un ruolo per il quale occorrono comprovata legittimazione e riconosciuta autorevolezza: qualità che, allo stato, Mossa non possiede. Si preoccupi piuttosto del malcontento della base del proprio partito e di qualche consigliere seduto al suo fianco, infastiditi da questo atteggiamento da bulletto di cortile che mina profondamente i rapporti con gli alleati».

L’appello

«Per noi l’interlocutore resta il sindaco Fenu, al quale chiediamo di disinnescare queste inutili intemerate e di garantire un confronto rispettoso dei ruoli e della dignità politica di tutte le componenti della coalizione», dice Carrus. (m. o.)

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