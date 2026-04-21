«Alterazione dei neurotrasmettitori legati alla modulazione del dolore» 

«La Sindrome fibromialgica, o più comunemente Fibromialgia», annota il professor Alberto Cauli, direttore del reparto di Reumatologia dell’Aou di Cagliari al Policlinico D. Casula, e docente nell’Ateneo cagliaritano, è una malattia eterogenea caratterizzata da dolore cronico diffuso prevalentemente muscolo-scheletrico, da fatica, difficoltà nel sonno e risveglio con sensazione di stanchezza. Inoltre, sintomi come la secchezza delle mucose, la cefalea, l’intestino irritabile e dolori addominali, disturbi dell’umore, in assenza di altre malattie o cause che possano spiegare questi sintomi».

«Le cause non sono ancora completamente note ma si ipotizza che su una base di predisposizione genetica si determino alterazioni dei neurotrasmettitori coinvolti nella modulazione del dolore indotte o amplificate da infezioni, fattori ambientali o traumi», spiega Cauli: «La prevalenza della Fibromialgia in Sardegna è stimata tra il 2% e l’8% della popolazione generale, soprattutto donne in età giovane-adulta. In Sardegna la Fibromialgia rappresenta per frequenza la terza malattia di ambito reumatologico (dopo l’Osteoartrosi e l’Osteoporosi e prima delle artriti, connettiviti, vasculiti, eccetera). Recentemente si è riscontrato un aumento dei casi, verosimilmente dovuto a maggior conoscenza della malattia e attenzione ai sintomi da parte dei pazienti».

«Poiché non esistono per ora esami di laboratorio specifici», evidenzia lo specialista, «la diagnosi è clinica, basata sui sintomi, sull’esame obiettivo e sull’esclusione di diagnosi alternative. In Sardegna, posto il sospetto di Fibromialgia, i colleghi medici di famiglia possono indirizzare il paziente agli ambulatori territoriali di Reumatologia oppure, nei casi più complicati e dove è necessaria una diagnosi differenziale approfondita o un approccio multidisciplinare, possono mandare il paziente a una delle due strutture ospedaliere di Reumatologia, alle AOU di Cagliari a Monserrato o Sassari».

«Per quanto riguarda la terapia», afferma il professore, «le attuali linee guida prevedono l’utilizzo di farmaci appartenenti alle classi degli analgesici (anche oppioidi), degli anticonvulsivanti, degli anti-depressivi, dei miorilassanti e dei cannabinoidi. In parallelo alla terapia farmacologica svolge un ruolo molto importante la pratica ginnica aerobica, inizialmente sotto guida di un professionista delle Scienze Motorie e in seguito libera, e in casi specifici i pazienti traggono beneficio dalle terapie cognitive comportamentali».