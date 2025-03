«Alter Nos in memoria di mio nonno» 

Nel sangue ha il Dna della festa di Sant’Efisio. Marzia Cilloccu è la nipote di Marino Cao che, con altri fedeli temerari, nel 1943 a bordo di un furgoncino, portò il simulacro del Martire in corteo nelle strade distrutte dai bombardamenti alleati. Il primo maggio vestirà i panni dell’Alter Nos, protagonista della manifestazione più importante dell’Isola. Una cerimonia nel segno del 3. Tre le donne Alter Nos dal 1652 a oggi e tre gli anni di intervallo dalla nomina di una donna Alter Nos all’altra: Raffaella Lostia (2019), Viviana Lantini (2022), lei (2025); tre il multiplo della 369ª edizione.

L’emozione

«Auguri, complimenti, che onore». All’assessorato regionale al Turismo di viale Trieste, dove svolge il compito di addetta alla segreteria dell’assessore Franco Cuccureddu, Marzia Cilloccu è presa d’assalto da impiegati, funzionari e dirigenti. Consigliera comunale di Orizzonte Comune è vice presidente del Consiglio comunale, imprenditrice, 55 anni ed ex assessora comunale al Turismo della vecchia Giunta Zedda, fa parte di una famiglia di commercianti con una lunga storia. Nata nel quartiere di Villanova,è stata adottata dal rione di Stampace, dove vive. Origini che le hanno permesso di cibarsi delle antiche tradizioni del centro storico cittadino. «L’emozione è indescrivibile, perché quando sogni di indossare l’abito folk della tua città, di ricoprire questo incarico straordinario ed essere la referente di una festa così importante per la Sardegna al posto del sindaco Massimo Zedda, che non finirò mai di ringraziare per avermi scelto, è una sensazione che non pensavo mai di provare». La Festa di Sant’Efisio è una questione di famiglia. «Mio nonno Marino Cao, alla quale dedico il mio pensiero, ci ha insegnato quanto sia importante il coraggio. Assieme ad altri “folli” si misero in testa di non interrompere il rito dello scioglimento del voto e di far vedere a “Efisio”, come lo chiamava, le macerie e il disastro di quel periodo. Riuscì a organizzare comunque l’andata a Nora e a sciogliere il voto».

Tutto documentato in un filmato entrato nella storia. «Lo fece con tanta umiltà, lui non compare mai e nessuno mai prima della regista Maria Piera Mossa riuscì a prenderlo da casa sua e pubblicarlo in un bel documentario disponibile per tutti. Da qui è nata la mia passione per il Martire guerriero».

I giorni nostri

Da martedì, quando il sindaco ha annunciato in Aula l’investitura, per Marzia Cilloccu sono iniziati giorni intensi. Il cerimoniale, gli appuntamenti, l’abito, le lezioni di equitazione sono ostacoli che l’Alter Nos supererà di slancio. Ma come si vestirà il primo maggio? «Gli specialisti della sartoria del Teatro Lirico si metteranno a mia disposizione, sono davvero lusingata di avere la collaborazione di persone di quel livello, così capaci. Sarà un vestito molto bello».

Più impegnativo il discorso sul cavallo con il quale arriverà a Palazzo Bacaredda per ricevere la fascia tricolore e il Toson d’oro e poi andare in corteo. «Questo è un tasto dolente. Non ho mai cavalcato, ma le sfide per me non sono certo un problema. Bisogna che mi dia da fare, ma penso che tutti abbiano capito che la mia perseveranza nel raggiungere risultati sia consolidata. L’Esercito, come al tre volte, si metterà a disposizione, assieme alla macchina organizzativa del Comune e dell’Arciconfraternita».

Evviva Sant’Efisio. «Evviva su Martiri gloriosu ».

