«Altea sindaco “pigliatutto”» 

Il Consiglio comunale di San Gavino elegge la commissione Statuto e regolamenti, ma non mancano le polemiche da parte della minoranza perché tra i componenti c’è lo stesso sindaco Stefano Altea, che avrebbe fatto il pieno di designazioni (è anche rappresentante del Municipio nell’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

La composizione

Così i consiglieri comunali procedono alla scelta e la maggioranza vota compatta le tre persone di maggiore competenza nel settore: i due avvocati, Stefano Altea e Simone Angei, e e Silvio Boi, il consigliere di 87 anni che ha insegnato per decenni e ha ricoperto anche l’incarico di giudice di pace. Il gruppo di minoranza “San Gavino al centro” elegge come proprio rappresentante Angela Canargiu, mentre il gruppo civico 24-29 vota compatto il consigliere Bebo Casu. «La commissione – ricorda il primo cittadino – sarà particolarmente attiva perché intendiamo regolamentare il più possibile le materie amministrative; la commissione sarà stimolata e sarà importante la presenza dei componenti anche dell’opposizione».

Ma il consigliere di minoranza Nicola Ennas è molto critico: «Ci chiediamo perché il sindaco preferisca avocare a sé ruoli se non per presunzione e controllo invece che investire ufficialmente i consiglieri della maggioranza dando loro spazio? Tra l’altro, in questa maggioranza, oltre agli incarichi assessoriali istituzionali e riconosciuti, sono state assegnate ai consiglieri deleghe senza portafoglio e senza potere decisionale, che compete solo ai componenti della giunta. Riteniamo questo atteggiamento “invadente” da un sindaco “pigliatutto” che già per il suo ruolo è direttamente coinvolto in ogni azione amministrativa. Le commissioni consiliari sono di supporto alle attività del Consiglio e pertanto la presenza del sindaco è abbastanza inusuale».

Le motivazioni

Il primo cittadino non si scompone e tende la mano ai consiglieri di minoranza, assicurando disponibilità e apertura al confronto: «La mia presenza nella commissione Statuto e regolamenti – spiega Stefano Altea – è dettata dalla natura tecnica della stessa. Scrivere un regolamento richiede una competenza in materie giuridiche specifica e per questo, come maggioranza, abbiamo espresso tre figure (il professor. Boi, ex giudice di pace, Simone Angei e io, avvocati e cultori universitari del diritto) che hanno fatto un percorso di studi e professionale adeguato per l’incarico. Come maggioranza, abbiamo chiesto alla consigliera di minoranza Angela Canargiu la disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente della commissione, a dimostrazione dell’ampia apertura al dialogo e alla collaborazione che questa maggioranza vuole garantire a tutti», conclude.

