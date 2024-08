Altea scommette sul centro storico 

Ridare vita al cuore di San Gavino rivitalizzando le abitazioni del centro storico, rilanciare la centralità del paese nel territorio e portare a termine i lavori per la costruzione dei nuovi ponti nelle vie Po e Villacidro per evitare il ripetersi di terribili alluvioni come quelle del novembre 2013 con il ciclone Cleopatra: il sindaco Stefano Altea ha esposto in Consiglio comunale le linee programmatiche della sua amministrazione. Un libro di sogni da trasformare in progetti concreti nell’arco dei prossimi cinque anni. «Vogliamo far diventare la cittadina vivibile, a misura d’uomo e sicura», ha detto: «Vogliamo prenderci cura delle persone più fragili, supportandole nella fase del bisogno e offrendo loro le prospettive per risollevarsi».

Incentivi per chi investe

Fra le priorità c’è il centro storico da far rinascere: «È necessario – spiega il sindaco – contenere l’espansione di nuove edificazioni, favorendo il recupero degli edifici esistenti, puntando alla massima riduzione del consumo di suolo. Occorrerà lavorare inizialmente sui tessuti urbanizzati per sanare le ferite che hanno segnato il territorio. Eviteremo il continuo spopolamento verso le aree a destinazione agricola, mediante incentivi specifici che stimolino gli investimenti nell’abitato centrale. In paese vogliamo creare parcheggi per le biciclette e completare la demolizione dell’ex Casa dei mutilati per realizzare un’area sosta. È fondamentale restituire decoro al nostro paese per valorizzare i beni culturali esistenti, sia materiali (Monumenti storici, chiese, archivio, murales) che immateriali, derivanti dalla presenza e dalla creatività di tanti artisti e associazioni».

Carnevale storico

C’è poi il tema del carnevale storico sangavinese: «Non dovrà limitarsi a un evento circoscritto nel tempo – spiega Altea – ma attrarre l’attenzione dei visitatori durante tutto l’anno, con la creazione di un museo dedicato e l’individuazione di un locale per la realizzazione dei carri allegorici, eventualmente valutando l’ex mattatoio comunale».

«Azioni concrete»

La minoranza rimane critica: «Le linee esposte sono state molto generiche, con i buoni intenti di chiunque si insedia», attacca Bebo Casu del gruppo “Civico 24-29”: «Aspettiamo le azioni concrete, possibilmente delle novità oltre l'ordinario e il già programmato e finanziato dalla precedente amministrazione».

«Le linee programmatiche parlano di riorganizzazione del personale – interviene Nicola Ennas del gruppo “San Gavino al centro” – ma occorre il coraggio di intervenire dove serve, sia nelle assunzioni sia nei servizi, che appaiono disorganizzati e poco reattivi rispetto alle necessità. Ci sono motivazioni contraddittorie che parlano di uffici oberati e poi con lo stesso personale vogliono fare un ufficio relazioni con il pubblico e gestire la comunicazione. Staremo a vedere le azioni concrete. Per il momento i nuovi amministratori si sono limitati a portare avanti quanto programmato da altri e nel caso delle interpellanze e interrogazioni dei gruppi di minoranza si sono dimostrati poco preparati e propositivi, direi confusi».

