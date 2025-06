Altea promuove la sua Giunta 

A 12 mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Altea, a San Gavino è tempo di bilanci. Per la maggioranza è stato un anno di grandi cambiamenti mentre per i consiglieri dell’opposizione il giudizio è molto negativo con pochissimi cambiamenti all’orizzonte e molte chiacchiere fumose.

Il sindaco

Il primo cittadino è entusiasta: «In questo primo anno – spiega – grande attenzione è stata dedicata a rendere più efficace l'azione del nostro Comune. Il risultato sono i tantissimi bandi ai quali abbiamo partecipato che ci consentiranno di realizzare molti lavori strategici. I frutti dell'impegno posto in essere sia dalla parte politica che dai nostri dipendenti saranno presto visibili a tutti. Ci sono tante cose da migliorare ma l’attitudine della nostra maggioranza è quella di cercare di apprendere il più possibile per far crescere e valorizzare il nostro paese. Oltre a portare a termine i progetti ereditati, stiamo portando avanti tutte le attività derivanti dalle risorse che ci sono state assegnate con nuovi finanziamenti e tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione».

Diversi i lavori portati a termine: «Tra questi – ricorda Altea – ci sono la riqualificazione dell'ex impianto Eni di piazza Cesare Battisti, l’illuminazione della pista di atletica, gli asfalti e gli attraversamenti rialzati di viale Trieste, via Roma e via Oristano. A giorni ci sarà consegna del palazzetto dello sport, del capannone polivalente, della palestra via Foscolo e della mensa di via Paganini. Sono state bandite le gare per la via Santa Severa e per i campi da tennis di Via Dante».

L’opposizione

Dure critiche arrivano dai consiglieri di minoranza Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù: «Non c’è nessuna opera pubblica e nessuna gara pubblicata», attaccano. «Il centro intermodale della stazione è stato completato ma è inutilizzato per mancanza di arredi e dispositivi informativi. Per il polo educativo di va Fermi ci sono 650mila euro ma ancora nessun bando e non abbiamo nessun avanzamento concreto sul progetto finanziato con 3 milioni per la cittadella dell’inclusività e del carnevale. Quanto alle strade di campagna, gli interventi sono marginali».

Giudizi negativi anche su ambiente e decoro urbano: «La gestione del parco Rolandi è saltuaria, i servizi (come il bar e i bagni) sono chiusi e manca un bando pluriennale per la gestione. Nella pulizia urbana gli interventi sono discontinui, spesso legati solo al cantiere LavoRas. E nell’ecocentro persistono le criticità dell'anno precedente». La videosorveglianza? «Non c’è stata nessuna attivazione dei fondi disponibili: gli impianti obsoleti non sono stati sostituiti ed è assente una centrale di controllo». La cultura? «Gli eventi sono proseguiti senza nuovi format o idee, per l’anfiteatro mancano la manutenzione e la programmazione per la stagione estiva». Casu assegna il voto: 4.

