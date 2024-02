Alte temperature e siccità, rallenta la produzione di carciofi 

La siccità e le temperature di questo inverno caldo hanno segnato non poco la produzione del carciofo, prodotto di eccellenza dell’agricoltura in Sardegna entrato in ritardo nei mercati proprio a causa del clima non in linea con la stagione. Campagna Amica Nord Sardegna organizza oggi a Sassari il “Carciofo Day” (nei mercati Luna & Sole ed Emiciclo Garibaldi) per venire incontro alle richieste dei clienti e per sostenere i produttori. Dopo l’impennata di dicembre-gennaio, periodo in cui si era rilevata una scarsa presenza di prodotto sul campo e nei mercati, si sta infatti verificando un forte ed improvviso abbassamento dei prezzi. Problemi e difficoltà che nonostante abbiano rallentato rispetto allo scorso anno l’economia generata dal carciofo, non hanno fermato i produttori che stanno continuando a far sì che il carciofo sia ancora presente nei mercati Campagna Amica.

