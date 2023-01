Altare non piange sul bis mancato: «Contano i punti» 

Dopo un periodo difficile e qualche panchina, nella parte finale dell’era Liverani, Giorgio Altare è tornato un punto fermo del Cagliari. Tre volte su tre titolare con Ranieri, stavolta però in una posizione diversa: braccetto di destra nella difesa a tre. «È il ruolo in cui mi trovo meglio», ribadisce il classe ‘98. Professione difensore centrale, ma ieri goleador: ha aperto le marcature al 15’ e, se non fosse stato per il Var che ha trovato un fallo di Lapadula (molto discusso in campo), avrebbe fatto doppietta con un bel sinistro. «Prima di tutto cerco di difendere, poi se riesco a dare qualcosa in avanti ben venga: l’importante però è difendere e non subire gol. Peccato per il secondo gol annullato, ma il calcio è anche questo e contano i tre punti. Gli episodi arbitrali potevano essere a nostro favore ma dobbiamo accettarli: in ogni caso abbiamo lottato e soffrendo, anche rischiando nel finale». Per lui secondo gol stagionale: l’altro fu il primo in assoluto, il 5 agosto per aprire il 3-2 in Coppa Italia al Perugia sempre nella stessa porta.

In ripresa

Col Pisa, due mesi e mezzo fa, una sua giocata maldestra aveva spianato la strada a Moruţan che aveva siglato il momentaneo 0-1, in una partita poi finita 1-1 tra i fischi della Domus. Ieri invece Altare si è preso gli applausi del pubblico e il riscatto: «Gli errori fanno parte del calcio, l’importante è reagire subito. Sbagliando si impara, bisogna alzare la testa e continuare quello che stiamo facendo: un mattoncino alla volta per arrivare all’obiettivo». Pur non dicendolo in maniera esplicita, il difensore alla promozione (anche diretta) un pensierino lo fa eccome: «Pensiamo partita dopo partita, limiamo gli errori e portiamo in ogni gara le cose positive fatte in allenamento. Vediamo di fare tre punti una giornata alla volta, sperando poi di arrivare all’obiettivo che tutti sappiamo».

Cambio di rotta

Anche Altare fa parte dei tanti giocatori del Cagliari che si stanno rimettendo in sesto con l’arrivo di Claudio Ranieri. Sull’allenatore conosciuto un mese fa trova alcune peculiarità: «Chiede tre cose ma fatte nel modo giusto. Ha portato tanto entusiasmo, stiamo lavorando tanto e ci sta chiedendo di farlo al massimo per portare quello che stiamo facendo in allenamento in campo e a mille all’ora». Sulla partita di ieri: «Molto intensa, ci abbiamo creduto sempre anche quando gli episodi non erano a nostro favore e alla fine è arrivata una vittoria molto importante. Dobbiamo lavorare su certe situazioni, perché anche a Cittadella avevamo fatto un’ottima prestazione ma in B con gli spazi chiusi diventa tutto più difficile».