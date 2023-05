Altare fuori, c’è Dossena  

Il Cagliari prepara il rush finale. Messi in cassaforte i playoff, ora i rossoblù lanciano l'assalto al quarto posto. Questo pomeriggio, ripresa degli allenamenti ad Asseminello, per preparare la gara di sabato pomeriggio (ore 14) alla Domus col Palermo, che gli spareggi, invece, deve ancora guadagnarseli.

Tornano a disposizione Dossena e Rog, ma, sempre per una squalifica, Ranieri perde un altr o difensore, Altare. Sotto osservazione Nandez, uscito per una contusione al ginocchio dopo neanche 20' a Perugia. Dopo due giorni di riposo, lo staff medico valuterà le sue condizioni, anche con esami strumentali.

Attenzione anche al ginocchio di Falco, out nelle ultime due partite per una botta rimediata a Parma.

Una settimana di lavoro in più per Pavoletti, che spinge per tornare al fianco di Lapadula. Mercoledì alle 15 il Cagliari giocherà in amichevole a Oristano contro la Tharros, formazione che ha disputato l'ultimo torneo di Eccellenza. (al.m.)

