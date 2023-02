Altare e Obert tra le tifose di Sarroch 

C'è ancora la rifinitura di questa mattina, ma Ranieri si è già messo l'anima in pace: anche a Bari si presenterà con un Cagliari ridotto ai minimi termini, tra il solito mare di infortuni e la squalifica di Altare.

Emergenza continua

Qualche piccolo progresso, ma nessuna guarigione. Il tecnico deve accontentarsi dei rientri di Barreca e Kourfalidis e del ritorno di Rog, che ha scontato la squalifica. Oltre all'assenza per motivi disciplinari di Altare, resteranno a casa i vari Nandez, Deiola, Di Pardo, Viola, Falco e Pavoletti, tutti alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. La rifinitura di questa mattina toglierà gli ultimi dubbi in tutti i reparti, in particolare per l'assenza dell'ex difensore dell'Olbia, sempre presente nelle cinque partite della gestione-Ranieri.

Rossoblù in rosa

E a proposito di Altare, il difensore è stato uno dei rossoblù presenti all'incontro con le tifose del Cagliari Club di Sarroch, l'unico interamente al femminile. Oltre ad Altare, presenti anche Obert, il ds Bonato e il Direttore business&media Melis. Per tutti foto ricordo, selfie e le zeppole, portate dalla comitiva rossoblù. (al.m.)