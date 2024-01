Altalena Milan, a Udine il successo arriva nel recupero 

Udinese 2

Milan 3

Udinese (3-5-1-1) : Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (15’ st Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic 7 (15’ st Payero), Kamara (39’ st Zarraga); Pereyra (1’ st Thauvin); Lucca (31’ st Success). Allenatore Cioffi.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (30’ st Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders (23’ st Okafor); Pulisic (30’ st Jovic), Loftus-Cheek, Leao (49’ st Musah); Giroud. Allenatore Pioli.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 31’ Loftus-Cheek, 42’ Samardzic; nel st 17’ Thauvin, 38’ st Jovic, 48’ st Okafor.

Note : ammoniti Kamara, Ebosele, Thauvin, Walace, Lucca, Ferreira, Hernandez.

Udine. Un pazzo Milan vince una partita che sembrava persa e che aveva in mano dopo il gol del vantaggio al 31’. I 3 punti proiettano i rossoneri a quota 45, a -4 dalla Juventus seconda e a +9 sulla Fiorentina quarta. La squadra di Stefano Pioli ha mostrato un carattere che ancora non si era visto e la capacità di ribaltare la gara in 10’ grazie a Jovic (in rete all’83’) e Okafor, autore del gol vittoria al 93’, fanno ben sperare il tecnico. Grande delusione per i padroni di casa, con la gara in pugno dopo i gol di Samardzic (autore del pareggio al 42’ dopo l’1-0 di Loftus Cheek) e Lovric al 62’. Per i rossoneri, che non vincevano a Udine da tre anni, è il sesto risultato utile di fila. Ma il match è stato caratterizzato soprattutto dai cori razzisti contro il portiere rossonero Maignan che si è diretto verso gli spogliatoi col resto della squadra. Anche i giocatori dell’Udinese lo hanno abbracciato, mentre l’arbitro Maresca ha sospeso la gara e invitato lo speaker dello stadio a leggere un messaggio di avvertimento contro i cori. Il portiere è rientrato dopo qualche minuto tra i fischi dei tifosi e la partita è ripresa.

«Nel calcio non c’è posto per il razzismo», ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, «siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto. Bene ha fatto l’arbitro a sospendere la gara». Il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, ha fatto sapere che la Digos ha avviato subito le verifiche per individuare i responsabili e ha sottolineato che si sarebbe trattato di un episodio circoscritto ad alcuni tifosi alle spalle del portiere.

