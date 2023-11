«Alta velocità, servono i dissuasori» 

«Troppi incidenti stradali causati dall’alta velocità, in via Maglias servono i dissuasori». Lo segnalano i consiglieri comunali Marcello Polastri e Loredana Lai in una interrogazione al sindaco.

«Nel corso dell'anno ci sono stati 15 incidenti, alcuni dei quali sono risultati gravi, e purtroppo si ripetono con frequenza, quasi sempre nell’incrocio tra via Is Maglias e via Monte Sabotino e Trincea dei Razzi», spiega l’esponente sardista, che chiede «se e quando verranno installati o inseriti in prossimità dell’incrocio, eventuali dossi o attraversamenti stradali rialzati in modo da far desistere quanti viaggiano a velocità elevate».

Al sindaco Paolo Truzzu e all’assessore competente, Alessio Mereu, i due consiglieri chiedono di sapere «quali azioni verranno intraprese all’insegna della sicurezza stradale nell’incrocio, e con quali tempistiche».

