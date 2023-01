Alta velocità e sosta vietata, record di multe 

Oltre settemila multe in un anno - 4mila con l’autovelox della 131 dir - con il fenomeno della sosta selvaggia che continua a regnare nel centro di Selargius. Nel report della Polizia locale per il 2022 spiccano centinaia di sanzioni per parcheggi in divieto, lungo le piste ciclabili, negli stalli per disabili, e soprattutto sui marciapiedi. C’è anche chi è stato beccato alla guida sotto l’effetto di droga e alcol. Più o meno stabile rispetto all’anno precedente il numero degli incidenti, 64 in tutto quelli rilevati dai vigili urbani in città, molti - e i più gravi - concentrati nel tratto selargino della 554.

Autovelox

In cima all’elenco c’è il numero di sanzioni scattate con l’autovelox posizionato oltre due anni fa lungo la 131 dir, poco più di 4mila multe e oltre 800mila euro, risorse in parte già incassate dal Comune. «Il dato è decisamente in diminuzione», spiega il comandante Marco Cantori, «ormai gli automobilisti sanno che lì viene rilevata la velocità e rallentano, e questo di fatto era lo scopo che ci eravamo prefissati».

A incidere nella lista di infrazioni sanzionate c’è la sosta sul marciapiede, più di 150 multe nel 2022, 319 se si considerano anche i parcheggi negli stalli per disabili, sulle strisce pedonali e in prossimità degli incroci. «Una cattiva abitudine che purtroppo è piuttosto diffusa e radicata a Selargius», ammette il capo dei vigili. «Sicuramente abbiamo pochi agenti per garantire un’ottimale attività di prevenzione, però molto dipende dai cittadini, almeno da quelli che continuano a non rispettare le regole creando disagi nelle strade cittadine». Succede in via Trieste e via Istria, ma anche via San Martino e via Calatafimi, in piazza De’ Medici, in via Dante, via Roma e via Bixio, per citarne alcune. In 27 sono stati multati per mancata precedenza, 3 con patente scaduta, 10 senza cintura e alla guida mentre utilizzavano il telefonino, e oltre 1.700 verbali per mancata comunicazione dei dati del conducente. Mentre tre sono stati fermati in stato di ebbrezza, altrettanti sotto l’effetto di droga. «In questi casi è scattata anche la denuncia», precisa Cantori. Sessantaquattro gli incidenti rilevati. «Tanti, troppi, nella 554», sottolinea, «la maggior parte causati da distrazione e alte velocità».

Servizio rimozione