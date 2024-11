Alta velocità, cambiano le regole sugli autovelox  

«L’installazione di nuovi rilevatori della velocità, sia fissi che mobili, dovrà essere preceduta da una approfondita istruttoria da inviare in Prefettura per il successivo esame della Conferenza provinciale permanente preposta all’individuazione delle strade su cui è autorizzato il posizionamento dei dispositivi di controllo della velocità».

Lo scrive il prefetto ai sindaci e agli enti gestori della rete stradale per fare chiarezza sul decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, che modifica le modalità di collocazione e uso “dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento dell’eccesso di velocità”. Il decreto attribuisce un ruolo centrale alla Conferenza non solo nell’individuazione dei tratti di strade sui quali è possibile installare dispositivi di controllo elettronico della velocità, ma anche nella regolamentazione delle attività di rilevamento eseguita dagli organi di polizia stradale.

Per questo, scrive il prefetto, «sindaci e enti gestori della rete stradale dovranno effettuare anche una ricognizione degli autovelox in uso per verificarne la rispondenza ai requisiti delle nuove linee guida, i cui esiti saranno trasmessi in Prefettura entro il 31 gennaio 2025»

RIPRODUZIONE RISERVATA