Alta velocità, 1200 multe in soli tre mesi 

Oltre 1.200 multe per eccesso di velocità, 51mila veicoli controllati con poco meno di 80 patenti ritirate perché gli automobilisti hanno superato di oltre 40 chilometri allora il limite di velocità. Sono solo alcuni dati del bilancio nei primi tre mesi della campagna sulla sicurezza stradale "Nuoro strade sicure" promossa dall'amministrazione comunale di Nuoro e portata avanti dal comando di polizia locale guidato da Massimiliano Zurru con l'utilizzo di autovelox e targa system che ha portato ad una riduzione degli incidenti del 45 percento, e il crollo di quelli con esiti mortali: se nel primo semestre in città c'erano stati 4 morti, nel secondo semestre non si contano vittime. Dal 21 agosto (data di avvio dei rilevamenti ) al 30 novembre, sono stati 51 mila i veicoli sottoposti a controllo dell’autovelox.

Le violazioni accertate sono state 1253 (poco più del 2%), di cui 76 oltre i 40 km/h rispetto al limite imposto nel centro abitato. Ben 432 le auto pizzicate dalla polizia locale senza revisione.

Cinquantasette quelle sequestrate perché prive di assicurazione, 5 con assicurazione falsi. In 315 casi gli automobilisti guidavano senza patente, 61 quelli beccati alla giuda col telefonino mentre su 250 etilometri eseguiti, 27 automobilisti (oltre il 10 percento) erano alla guida ubriachi. (f. le.)

