Alta Trexenta, arriva l’irrigazione 

Gli agricoltori della Trexenta, così come i loro colleghi del resto dell’Isola, sono da giorni sul piede di guerra per protestare contro le politiche dell’Unione europea (l’eccesso di burocrazia ritarda rimborsi e indennizzi) e contro la decisione del Governo italiano di non prorogare l’esenzione Irpef. In un periodo di forte crisi per il comparto, arriva però una buona notizia: il via libera della Regione e del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di irrigazione del distretto della Trexenta. In totale verranno spesi oltre cinque milioni di euro per 15 chilometri di condotte: 1,6 milioni per il primo lotto (lavori in fase di appalto) e 3,5 per il secondo lotto.

L’intervento

Il progetto prevede la dismissione delle condotte in cemento amianto ormai vetuste e la posa di altrettante condotte sostitutive in Pvc. «Attendiamo da anni un intervento serio ed efficace che ci consenta di portare avanti le nostre colture irrigue senza temere di perdere tutto il raccolto a causa di continui guasti e problemi tecnici», dice Alessio Atzori, imprenditori agricolo di Guasila . Proprio nel centro al confine tra la Trexenta e il Medio Campidano ci sono numerose aziende all’avanguardia, che chiedono investimenti sulle infrastrutture. Questa volta, a quanto pare, sono state accontentate.

Il Consorzio

La Regione ha assegnato le risorse del piano di bonifica (in totale 13 milioni) ai singoli consorzi per sviluppare i progetti già presenti nelle schede del sistema informativo. «Il nostro impegno è finalizzato a risolvere le criticità che creano disagi alle imprese agricole del territorio», ha detto il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale Efisio Perra, che ha presentato il progetto in un recente incontro tenuto a Ortacesus con gli imprenditori agricoli della zona. Quella della Trexenta è una delle prime condotte irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale e risale agli anni Sessanta, nel tempo non ha goduto di alcuna manutenzione straordinaria.

A secco

Sono invece ancora all’asciutto i terreni a nord di Suelli. «Stiamo lavorando per portare l’irrigazione anche nelle nostre aziende agricole», fa sapere Umberto Deidda, vicesindaco di Mandas e assessore comunale con delega alle Politiche agricole.

I Comuni di Siurgus Donigala , Gesico , Selegas , Suelli e Mandas hanno firmato il protocollo d’intesa per lo sviluppo di un progetto integrato e partecipato finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per l’irrigazione nella superficie agricola dell’Alta Trexenta. «In questo modo siamo riusciti a ottenere dalla Regione i soldi necessari all’avvio dello studio di pre-fattibilità per l’efficientamento e il potenziamento irriguo sul nostro territorio - continua Deidda - è soltanto un primo passo, ma va nella giusta direzione auspicata da tempo».

Centinaia di aziende agricole, senza infrastrutture adeguate, non possono coltivare erba medica e colture ortofrutticole.

