Alta tensione tra i banchi della maggioranza 

Dopo diversi mesi di tregua riemergono le divergenze all’interno della maggioranza consiliare. Le polemiche sono nate mercoledì scorso in Consiglio a seguito delle interpellanze presentate dal presidente della II commissione Giacomo Guadagnini, aventi ad oggetto i lavori di ampliamento dell'ecocentro di via Nazionale e il malfunzionamento dell’isola ecologica di piazza Matteotti, e sfociate in un attacco all’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu.

Le reazioni

Gianluca Arru capogruppo di Carbonia Avanti, formazione di maggioranza a cui aderisce lo stesso assessore, è furente : «Le frasi usate dal presidente e capogruppo del Pd, sono gravissime e ledono la serietà e l'integrità morale dell’assessore”. Arru non si ferma qui: «Mi chiedo se ha senso che un esponente della maggioranza possa rilasciare dichiarazioni simili e se così facendo debba essere ancora considerato di maggioranza». Non è una vera e propria richiesta di passare all’opposizione ma poco ci manca. Sul tema i capigruppo di maggioranza non entrano nel merito delle accuse, né prendono posizione, ma si soffermano sul metodo. Per Antonio Caggiari di “Uniti per rinascere” «certe tematiche vanno discusse prima di tutto all’interno della maggioranza. Non è corretto che si sia scelto di esternare tutto in Consiglio senza essersi prima confrontati». Per Beppe Vella di “Ora x Carbonia”: «Le discussioni interne vanno affrontate sempre nei luoghi e nelle sedi opportune, come ad esempio le riunioni di maggioranza». Valentina Diaferia di “Sviluppo e ambiente” evidenzia che «abbiamo sempre sostenuto che l’uso dell’interpellanza non sia il metodo corretto per trovare la soluzione a temi così delicati. Nello specifico la seconda commissione era il ruolo deputato per risolvere questa problematica». Luca Grussu della lista “Pietro Morittu Sindaco” difende invece l’operato di Mureddu: «È un dato di fatto che le segnalazioni per vari disservizi ci siano state, così come è indiscutibile l’impegno per risolverli da parte dell’assessore, a cui va tutta la mia vicinanza. Credo che in questo periodo serva la massima tranquillità, dato che a breve ci sarà la definizione della gara d’appalto per la gestione dei rifiuti».

La lite

Il sindaco Pietro Morittu, invece, non si sbilancia: «Essendo un momento politico importante è opportuno concentrare le energie e l’impegno per la risoluzione dei tanti problemi che attanagliano il nostro territorio. A riprova di questo ieri la maggioranza ha lavorato in maniera compatta e coesa sulla proposta del nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti». I due litiganti non fanno però marcia indietro. Per Giacomo Guadagnini «il mio era semplicemente un confronto politico in Consiglio su un problema ancora non risolto. Sono ancora a tutti gli effetti parte di questa maggioranza«. Mentre l’assessore Mureddu puntualizza:«Al di là di chi assume posizioni contrarie agli interessi della maggioranza, e discutibili sotto altri profili che valuterò, il nostro impegno è totalmente condiviso con il sindaco e orientato al proseguimento del bene comune per i prossimi anni».

