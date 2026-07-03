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Tortolì.
04 luglio 2026 alle 00:35

Alta tensione sull’Orientale 

Cavo colpito da un fulmine cade sopra un’utilitaria: occupanti illesi 

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Tutto potevano aspettarsi tranne che il cavo dell’alta tensione sopra la macchina mentre transitava sull’Orientale. Colpito da un fulmine negli istanti precedenti, il cavo è piombato su una Fiat Sedici su cui viaggiavano due donne di Ulassai. Suocera (al volante) e nuora stavano raggiungendo la rotonda all’ingresso sud di Tortolì, dove avrebbero dovuto sbrigare alcune commissioni. La fiammata improvvisa ha carbonizzato una parte del filo e le due donne, per ragioni di sicurezza, sono dovute restare all’interno dell’utilitaria, sotto cui, nel frattempo, si era adagiato il cavo. In un attimo, la viabilità sull’Orientale è andata in tilt e il traffico, sia in entrata che in uscita. È stato deviato per oltre un’ora sulla litoranea di Cea.

La paura

L’episodio è successo intorno alle 8 di ieri. Il cavo volante, nello spazio tra l’Istituto agrario e i locali del Consorzio di bonifica, è stato colpito da un fulmine. Un flash improvviso. Il cavo in fiamme è finito sopra la Sedici che viaggiava in direzione Tortolì. Sono stati momenti di paura ed è subito scattata l’emergenza, con il coinvolgimento di polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e Anas. In più, sono state richiamate sul posto le squadre dell’Enel per poter isolare la zona e lavorare in sicurezza. I vigili del fuoco, che hanno suggerito alle signore di restare all’interno dell’auto perché isolate dagli pneumatici, hanno atteso il via libera dalle squadre dell’Enel per liberare il cavo incastrato tra il fascione anteriore e il passaruota.

Operazioni lunghe

Mentre erano in corso le operazioni per mettere in sicurezza il tratto, tutt’intorno è scoppiato il caos viario, con la circolazione dirottata sulla strada del mare. Chiusa sia la Nuova 125 Var che la vecchia statale in direzione dell’Agrario. Troppo alto il rischio di far transitare i mezzi. Meglio dirottarli tutti sulla litoranea, con i varchi presidiati da polizia e carabinieri. Una volta terminati i lavori e isolata la rete elettrica, le due donne sono potute scendere dalla macchina. Nessuna conseguenza fisica per loro, soltanto tanta paura. Un altro incidente, intorno alle 14, in via Roma a Lotzorai. Un’auto, dopo aver superato la curva all’altezza della chiesa, è finita contro un palo dell’illuminazione, sul marciapiede a pochi metri dall’ufficio postale. Sul posto carabinieri, polizia e due ambulanze. Illesi gli occupanti.

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