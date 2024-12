Alta tensione sulla riforma, maggioranza in ordine sparso  

La sanità sarda è in emergenza e il Campo largo non riesce a trovare una soluzione. Ognuno ha la sua idea e una sintesi non sembra a portata di mano. Ieri c’è stato anche un confronto convocato dalla presidente della commissione sesta, Carla Fundoni (Pd), con tutti membri di maggioranza del parlamentino, ma nessun punto di caduta. Non sarebbe tanto grave, se non fosse per l’intenzione del centrosinistra di portare in Aula un testo di riorganizzazione del sistema della salute ancor prima della Finanziaria. Un obiettivo, considerando che oggi è 11 dicembre, molto difficile da raggiungere.

I testi

Sul tavolo ci sono due proposte: il disegno di legge approvato in Giunta ma considerato inefficace da tutte le forze politiche della coalizione, e una proposta del Pd che ridimensiona le funzioni di Ares e prevede l’istituzione di due Asl Uniche e di due Aree Vaste. All’ultima direzione regionale i dem hanno alzato la voce, rilanciando il proprio ruolo di guida della coalizione (e di partito maggiore), soprattutto sui temi sanitari oggi di competenza del M5S e sui quali «il partito ha l’obbligo di fare una proposta». All’incontro di ieri il Pd è sembrato più attendista. Dopo un breve vertice con i colleghi di partito, coda del tavolo sulla sanità, Carla Fundoni si è detta fiduciosa che alla fine si arriverà a una sintesi: «Il confronto è stato franco, è un primo step, la commissione continuerà a lavorare in questo senso per arrivare a una proposta condivisa». Alla riunione convocata dalla presidente della sesta c’erano Giuseppe Frau (Uniti con Todde), Francesco Agus (Progressisti), Diego Loi (Alleanza Verdi sinistra), Giuseppino Canu (Sinistra Futura), Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune) e Lara Serra (M5S). Si è discusso anche del testo della Giunta, quello considerato insufficiente dalla maggioranza stessa. «Uno scheletro di disegno di legge», l’aveva ribattezzato in mattinata all’assemblea dell’Anci il proponente Armando Bartolazzi, «che andrà adeguatamente emendato per cercare di potenziarlo con l’apporto di tutti». Un testo scritto con l’obiettivo di commissariare gli attuali direttori generali, senza però – la critica dei detrattori – avere i requisiti per riuscirci. La proposta del Pd, mai depositata in commissione, riordinando il sistema nel suo complesso, avrebbe invece le carte in regola per mettere in campo i commissariamenti.

Il confronto continua

Ma se ci sono visioni differenti su come affrontare il problema, Fundoni non le conferma: «Siamo tutti consapevoli che la sanità è la sfida, il tema prioritario su cui la maggioranza si deve concentrare. Tutti sappiamo perfettamente quali sono le criticità da cui ripartire per dare risposte». I commissari di maggioranza si riuniranno ancora, ma stavolta con la presidente della Regione e l’assessore alla Sanità. Perché nel gruppo c’è chi resta convinto che l’onere e la responsabilità di scrivere un testo di legge – che sia una riorganizzazione o una riforma vera e propria – sia solo in capo alla Giunta.

Sulla necessità o meno di una riforma è intervenuto anche il capogruppo di Sardegna al Centro 20Venti Antonello Peru, ma all’Assemblea dell’Anci: «Non c’è bisogno di alcuna riforma, vanno attuate quelle già fatte».

