Alta tensione sul taglio dei pini 

Batteria diventa il parco della discordia. Salgono i toni nella polemica tra Giorgio Murino e il Comune di Tortolì. Dopo aver espresso parere contrario all’abbattimento di mille piante secche nell’oasi di Arbatax e incassata la replica del Comune, l’avvocato, ex presidente di Ente Foreste, attacca la Giunta guidata da Marcello Ladu. «Appare singolare l’abnegazione al rispetto dell’ordinanza della Forestale quando l’amministrazione comunale di Tortolì non esegue le sentenze esecutive del Tribunale ponendo a carico della collettività le spese dell’esecuzione forzata». Si riferisce al decreto ingiuntivo ricevuto dal Comune dopo la causa intentata dal Consorzio industriale, di cui Murino è avvocato.

Ordinanza nel mirino

Murino, replicando a Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente, assolve (in parte) il Comune e mette nel mirino l’ordinanza con cui la Forestale ha disposto l’abbattimento dei pini ostaggio del parassita tomicus. «La mia critica - afferma il legale - non è rivolta al Comune bensì all’ordinanza del Corpo forestale che ha previsto un “semplice abbattimento di 1.200 pini” non tutti secchi né tutti malati. I provvedimenti amministrativi nei quali rientra l’ordinanza non solo sono criticabili dal punto di vista scientifico, politico e utilitaristico, ma è anche impugnabile davanti al Tar, qualora un eventuale controinteressato ravvisi profili di illegittimità».

Il sindaco

Replica Marcello Ladu: «Ora capiamo meglio la vera natura dell’intervento dell’avvocato, nonché legale del Consorzio industriale, attraverso il quale cerca di far soccombere il Comune per parecchi milioni di euro. Murino è poco convincente come filantropo ambientalista: noi ci rimettiamo alle decisioni della Forestale con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione consolidato». Ladu incalza: «Murino è stato cacciato dall’Ente Foreste perché, tra le motivazioni, ritenuto privo dei requisiti necessari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione e presidente. Viene rilevato che non sarebbe un “esperto in materia forestale o agricola”, come prescritto dalla norma che disciplina la nomina, non possedendo un pertinente titolo di laurea né avendo maturato alcuna apprezzabile esperienza nel settore. Per tale revoca Murino presentò ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, perdendoli entrambi». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA