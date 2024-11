Alta tensione sul canone Rai 

Una frenata sul decreto fiscale in Senato, con il braccio di ferro sul taglio al canone Rai e un intervento del Colle sulla coerenza delle materie. Mentre il decreto sulla giustizia slitta al prossimo Consiglio dei ministri.

Se l’apericena domenicale a casa di Giorgia Meloni fosse stato un vertice risolutivo, la settimana del governo sarebbe cominciata con passo diverso. Al di là del comunicato di Palazzo Chigi, l’incontro sulla manovra con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi non ha sciolto alcuni nodi. Con i suoi ospiti, secondo i meloniani, la premier ha dispensato parecchi “vedremo” di fronte a richieste con coperture finanziarie incerte. A partire dalla riduzione del canone Rai, chiesta a gran voce dalla Lega ma non vista di buon occhio dalla premier, che a quel punto dovrebbe fronteggiare la pretesa di Fi di compensazioni su altri capitoli.

Nella maggioranza c’è chi riconduce a questo clima i toni con cui Matteo Salvini affronta il caso Unicredit-Bpm: una nuova invasione di campo, secondo fonti di FdI e FI, dopo la fuga in avanti su Benjamin Netanyahu. E un leghista solitamente molto cauto come Massimo Garavaglia avverte «una sensazione strana» davanti alle proposte di riformulazione degli emendamenti al decreto fiscale in commissione Bilancio. «C’è una pervicacia da parte di FdI - racconta - nell’attaccare la Lombardia sulla sanità» con emendamenti sul payback sanitario che «fanno danno alla Regione», e da parte di Fi c’è la stessa pervicacia quando c’è da «attaccare la Regione Lombardia sul trasporto pubblico locale. Ma non capisco perché, governiamo insieme». Tra le 12 riformulazioni su cui va in stallo l’esame in commissione non dovrebbe esserci quella dell’emendamento di F’ a firma Claudio Lotito - su cui c’è stata polemica - sullo scudo penale per reati fiscali minori. In ambienti di governo raccontano anche di un intervento del Quirinale, vigile sul rispetto dell’omogeneità complessiva delle norme. Il vero rebus politico è però il canone Rai. «È emerso chiaramente al vertice che è un tema divisivo ed è stato chiesto che i temi divisivi vengano accantonati», spiega l’azzurro Dario Damiani.

