Alta tensione per la nuova Giunta 

«Il Partito Democratico di Nuoro precisa che non ha disertato alcuna riunione, ma è stato assente per impegni pregressi, avendone informato puntualmente il sindaco». Arriva così, a ventiquattr’ore dal mancato vertice di maggioranza, la replica ufficiale del PD nuorese, dopo che l’assenza del partito all’incontro convocato dal sindaco Emiliano Fenu, venerdì, aveva alimentato polemiche e sospetti di rottura interna.

Il segno

Il segretario cittadino dei dem, Giovanni Mossa, ha confermato di aver avvisato il primo cittadino, pur non avendo delegato nessun altro alla partecipazione. Un’assenza che, nonostante le spiegazioni, ha lasciato il segno in un momento chiave per la costruzione della nuova Giunta. Lo stesso sindaco ha ammesso che la sua convocazione alle forze di coalizione è arrivata all’ultimo momento e che Mossa gli aveva comunicato l’indisponibilità legata a molteplici impegni precedenti.

La tensione resta alta all’interno della coalizione che sostiene Fenu. Al centro del confronto, la distribuzione degli assessorati. Il Movimento 5 Stelle – pur avendo già espresso il sindaco – ha chiesto due assessorati, proponendo di non considerare la figura del primo cittadino nella “conta” delle caselle. Una proposta che ha fatto irrigidire il Partito Democratico, inizialmente disponibile ad accettare la presidenza del consiglio comunale, un assessorato e vicesindaco, ma che ora rivendica anch’esso due assessorati per garantire rappresentanza all’intero arco interno, comprese le aree riformiste. Ruolo di vicesindaco che vorrebbe anche Uniti per Fenu.

A farne le spese potrebbero essere le forze minori della coalizione, come Sinistra Futura e il Psi, che rischiano di restare escluse dalla squadra di governo.

Tra le soluzioni in discussione per trovare un equilibrio politico, emerge l’ipotesi di un azzeramento della governance delle società partecipate del Comune, come Atp ed e-Comune, per poter utilizzare quelle nomine come leve compensative a favore delle sigle meno rappresentate.

Fenu, che sinora ha cercato di costruire una Giunta inclusiva e rappresentativa, si trova ora stretto tra le richieste crescenti del M5S e del Pd, i due azionisti di maggioranza della coalizione.

Il vertice di maggioranza è stato aggiornato a lunedì, una settimana prima dell’esordio del nuovo consiglio comunale. Tra sette giorni i consiglieri neoeletti potrebbero già essere chiamati a votare il bilancio consuntivo, una scadenza tecnica ma politicamente delicata, che potrebbe svolgersi mentre la Giunta è ancora in fase di definizione.

Conclusione incerta

La formazione del primo esecutivo Fenu parte quindi tra richieste, riposizionamenti e trattative in stallo. Se la nota del Pd ha temporaneamente raffreddato il clima, l’assenza di un rappresentante al tavolo politico resta un segnale che non è passato inosservato. Tutto ruota ora intorno all’incontro di lunedì: sarà quello, forse, il momento decisivo per capire se la maggioranza riuscirà a trovare una sintesi o se le ambizioni dei singoli partiti continueranno a bloccare il decollo della nuova amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA