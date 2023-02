Alta tensione nel centrodestra «I venti di crisi sono evidenti»  

Non è stato l’unico a sottolineare l’esigenza di maggiore condivisione delle decisioni. La stessa Zedda ha evidenziato che «per noi i tavoli sono fondamentali e dovrebbero essere fatti con cadenza fissa, da tempo chiedevamo questo per le amministrative». Quanto alle scelte sul segretario generale, «per noi chi governa deve avere autonomia ma certe scelte devono essere maggiormente condivise».

L’incontro era in programma per le 12 ed è durato due ore circa. Prima del tavolo collegiale, Solinas ha avuto un lungo colloquio con Antonella Zedda, coordinatore regionale e senatore di Fratelli d’Italia. Un incontro andato avanti per le lunghe, facendo slittare di quasi un’ora quello collegiale, tanto che il coordinatore di Forza Italia e deputato Ugo Cappellacci è andato via prima dell’inizio. «Ho molto da fare», ha spiegato lasciando Villa Devoto. Prima di entrare nella sede della presidenza l’azzurro era stato molto duro, soprattutto sulle vicende legate alla nomina del segretario generale della Regione. Secondo Cappellacci, infatti, «che soffino venti di crisi in maggioranza mi pare evidente soprattutto per quella che è la situazione di contesto: abbiamo una Sardegna che è in grande difficoltà, una serie di provvedimenti che tardano ad arrivare e anche le procedure amministrative sono molto lente. C’è da fare una messa a punto e dare quell’accelerata di cui parliamo da tempo ma che purtroppo ancora non vediamo». Per il parlamentare, la prima nomina dell’ex Pd Cucca al vertice dell’amministrazione «è stata qualcosa di incomprensibile, non entro nella valutazione della persona sulla quale non c’è nulla da dire, ma la valutazione politica che do della vicenda è estremamente negativa, quanto meno sul metodo: in una prospettiva di chiusura della legislatura sono questioni che vanno concordate».

Anche a un anno dal termine della Legislatura si finisce per discutere di nomine. L’idea di ripristinare i consigli di amministrazione negli enti al posto degli amministratori unici sembrava tramontata. Invece no. Ieri se ne è riparlato in occasione del vertice di maggioranza con all’ordine del giorno le amministrative di primavera. O ora o mai più, deve aver pensato ieri il governatore Christian Solinas. L’ipotesi è di inserire la norma direttamente nel collegato alla Finanziaria, attraverso un emendamento della Giunta. Oltre al presidente, sarebbe favorevole Fratelli d’Italia, contrari invece la Lega e i Riformatori.

Le tensioni

«Serve più condivisione»

Il coordinatore dell’Udc Andrea Biancareddu ha fatto riferimento a «un momento oggettivamente difficile per una serie di situazioni, ma bisogna andare avanti, spero che il buon senso prevalga». Sulla scarsa tendenza a condividere le decisioni, il centrista ha precisato di «essere d’accordo in parte». Al presidente del Psd’Az Antonio Moro «non risulta che in maggioranza soffino venti di crisi, oggi siamo stati convocati per discutere della tornata delle amministrative». Dario Giagoni, deputato e coordinatore della Lega, ha detto che «il nostro partito è a disposizione per far sì che le promesse fatte nel 2019 diventino realtà». Aldo Salaris dei Riformatori ha assicurato che «ci stiamo concentrando sulle prossime sfide da portare a casa con il collegato alla manovra».

Comunali

Alla fine, sul fronte elezioni, le forze politiche del centrodestra non hanno ancora deciso se rispettare la data del 14 e 15 maggio fissata dal Consiglio dei ministri, o se far slittare il voto di un paio di settimane. Nel secondo caso i partiti avrebbero più tempo per la preparazione delle liste. I due Comuni più importanti dove si andrà al voto sono Iglesias e Assemini. Ad ogni modo, lunedì prossimo è stato già fissato un tavolo al quale parteciperanno, assieme coordinatori regionali, i rappresentanti territoriali dei singoli partiti a Iglesias e Assemini. Per quanto riguarda il collegato, è stata confermata la presenza nel testo delle disposizioni che serviranno ad attuare la riforma degli enti locali. (ro. mu.)

