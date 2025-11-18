VaiOnline
Tortolì.
19 novembre 2025 alle 00:31

Alta tensione in Saipem, i dipendenti votano la sfiducia alle Rsu 

Sale la tensione oltre i cancelli Intermare. Una delegazione del personale presenterà al resto dei dipendenti la mozione di sfiducia alla Rsu dello stabilimento. Il modulo per le firme comincerà a circolare oggi. I lavoratori chiedono le dimissioni immediate di tutti i componenti della attuale rappresentanza sindacale entro dopodomani. «In caso contrario e nel rispetto delle norme e delle prassi vigenti - si legge sul modulo - i sottoscrittori chiedono la revoca della stessa Rsu, restituendo ai lavoratori il diritto di scegliere, attraverso nuove elezioni, una rappresentanza coerente con la loro volontà e i loro interessi collettivi».

Il nodo attorno al quale ruota il malumore resta il contratto: la Rsu non ha accettato la migrazione dal Metalmeccanico al contratto Energia e petrolio proposto da Saipem offshore construction, la nuova entità societaria che controlla l’Intermare. Ieri pomeriggio in cantiere si è tenuta un’assemblea straordinaria convocata dalla Cgil, la cui rappresentante sindacale ha rassegnato le dimissioni, per fare il punto della situazione. L’incontro è seguito a quello convocato una decina di giorni fa dalla Cisl, i cui delegati della Rsu sono pronti a fare un passo indietro. Se ciò si verificasse resterebbero in carica solo i rappresentanti della Uilm. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

