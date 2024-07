Alta tensione in porto, Massimo Deiana  incontra gli operatori 

Il gran caos logistico del porto di Arbatax approda in Consiglio comunale. È attesa un’invasione pacifica nella sala di via Mameli, dove è annunciata la presenza di Massimo Deiana, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Illustrerà alla platea le ultime ordinanze con le disposizioni transitorie sull'amministrazione del demanio marittimo nello scalo. Qui covano malumori diffusi per ventilate variazioni sugli ormeggi ed è proprio per capire meglio le intenzioni dell’Authority che un nutrito gruppo di pescatori e diportisti, sia commerciali che sportivi, affollerà la sala consiliare. Non è un mistero che parte di loro non abbia salutato con favore l’allestimento del nuovo ormeggio temporaneo nello specchio acqueo della banchina di levante, in cui l’Authority ha messo a disposizione delle società del diporto commerciale 66 gavitelli. Invero, a inizio giugno Massimo Deiana aveva già incontrato gli operatori portuali, all’epoca nel limbo dell’incertezza sulla stagione. In quella circostanza il presidente aveva annunciato l’allestimento (a spese dell’Authority) dell’ormeggio, che resterà in funzione sino al 15 ottobre prossimo. Resta da sciogliere il nodo dell’area Pagnottelli, quadrilatero che può ospitare una quarantina di gommoni. Quattro le imprese che hanno manifestato interesse all’aggiudicazione. La Turismar, società riconducibile al presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola, Levante Arbatax, Consorzio locazione e noleggio diportistico Arbatax e, sul filo di lana, Rossano Deiana. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA