Alta tensione Brotzu-Businco, si rischia il caos 

Non sta filando tutto liscio, purtroppo. Disagi e polemiche proseguono dopo la prima settimana del nuovo corso tra Brotzu e Businco. I lavori per la ristrutturazione delle sale operatorie non sono partiti, l’altissima tensione tra Azienda e sindacati non si attenua, gli scambi tra opinionisti e assessore gettano benzina sul fuoco, e ora anche i trapiantati protestano, perché vedono a serio rischio il “loro” Centro, un altro tassello di un’eccellenza che sembra sgretolarsi pian piano, e le sigle della dirigenza medica rilanciano l’allarme: «Siamo fortemente preoccupati per il futuro di un’Azienda di alta specializzazione, Dea di II livello, Trauma Center e Hub Regionale Pediatrico e dei Trapianti d’organo, che oggi viene trattata come se fosse un ospedale di periferia».

I disagi

Secondo fonti del reparto, venerdì scorso due pazienti sono stati sottoposti ad agobiopsia polmonare percutanea al Businco, trasportati con l’ambulanza, ripresi a fine procedura e riportati al San Michele, accompagnati da un infermiere dell’endoscopia toracica (servizio che ora si trova al quinto piano del San Michele, ma non ancora in funzione). Inoltre, ai familiari dei pazienti è stato chiesto di portare le provette dei prelievi al Businco, perché la preospedalizzazione della Chirurgia toracica al San Michele non verrà attivata prima di metà maggio, e il personale si deve dividere tra i due presìdi. Altro problema, con una mail si comunica che l’attività di posizionamento dei Cateteri venosi tunnellizzati sarà fatta nella sala della Endoscopia digestiva, il mercoledì mattina. Mentre tutta la restante attività del posizionamento dei Cvc si svolgerà nel locale di Pronto soccorso della Rianimazione.

Il sindacato

La Fials, con i dirigenti Giampaolo Cugliara e Efisia Mascia, torna all’attacco, e in una nota avverte che «la corsia di degenza del settimo piano del San Michele, con i pazienti oncologici di Chirurgia toracica, non è idonea alla elevata complessità assistenziale. Ancora: la sala operatoria non possiede lettini chirurgici idonei al posizionamento del paziente per determinati interventi. Un’altra perplessità: il paziente operato al polmone ha bisogno del tubo a bolle, un drenaggio senza il quale, dopo alcuni specifici interventi, il polmone non può funzionare. Sono drenaggi che, per permettere all’aspiratore di funzionare come necessario devono avere una lunghezza di 3/5 metri, condizione che, inoltre, permette le attività minime di vita quotidiana: e come farà questo paziente a raggiungere i bagni nella corsia del settimo piano del San Michele, dall’altra parte del corridoio rispetto alle camere? Insomma – chiede la Fials – è questa la qualità e la sicurezza delle cure si offre ai pazienti oncologici?».

I trapiantati

Infine, in questo settimo piano dove da domenica scorsa trovano spazio sette diverse Chirurgie, aprirà anche una Terapia intensiva pediatrica, nei locali recentemente ristrutturati per trasformare la Semintensiva del Centro trapianti di fegato e pancreas in Terapia intensiva a uso esclusivo dei pazienti trapiantati. Sollecitato dall’associazione Prometeo, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi sottolinea che si tratta di «una soluzione ponte, in attesa dell’infrastrutturazione dell’ospedale dei bambini», approvando così ancora una volta le decisioni della Direzione dell’Arnas a un passo dal commissariamento. (cr. co.)

