Ancora tensione nel centro di accoglienza per migranti di Monastir, teatro di scontri, risse e accoltellamenti ormai con cadenza quotidiana. L’ultimo episodio nella notte appena trascorsa: un ventunenne algerino si è rivolto agli addetti alla sicurezza sostenendo di essere stato derubato da due afghani. Durante il confronto per ricostruire i fatti, alla presenza degli accusati, è emerso che in realtà fosse stato lui ad aver tentato poco prima una rapina: aveva estratto il coltello dalla lama lunga, che teneva nascosto sotto la giacca, minacciando le vittime. Alla vista dell’arma un vigilante lo ha raggiunto e immobilizzato usando lo spray al peperoncino.

Nella struttura alla periferia di Monastir sono intervenuti i carabinieri di Dolianova che hanno proceduto all’arresto, poi convalidato, con l’accusa di resistenza. Il pm è Daniele Caria. Il Centro di accoglienza straordinaria e Hotspot di Monastir – che ormai accoglie oltre 800 persone a fronte di una capienza iniziale di meno della metà – è un braciere dove la violenza e gli scontri fra bande sono all’ordine del giorno. Solo nell’ultima settimana si contano un accoltellamento, un incendio, una rapina con coltello e spray urticante e una maxi-rissa che ha coinvolto una quarantina di ospiti con spranghe, armi da taglio e botte. Una situazione che allarma i cittadini e i sindaci dei Comuni vicini, a cominciare da Monastir e Sestu, che denunciano le implicazioni per la sicurezza.

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