Comune.
15 ottobre 2025 alle 00:22

Alta tensione a Milano Sala chiede prudenza 

Il giorno dopo il “no” del Consiglio comunale a interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e la risposta di piazza dei manifestanti Pro Pal, che si ritroveranno davanti Palazzo Marino anche sabato, resta alta la tensione nel centrosinistra milanese. Il voto ha lasciato i suoi strascichi, con il sindaco Giuseppe Sala che chiede cautela davanti alle proteste e avverte la sua maggioranza: «Attenzione perché i milanesi poi giudicano, per cui stiamo solo un po’ attenti a comprendere le proteste, ma non a cavalcarle. Manifestare è un diritto, ma in questa fase non posso che consigliare molta prudenza anche alla mia parte politica».

A Palazzo Marino l’ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che chiedeva l’interruzione dei rapporti con Israele, ha finito per dividere ancora la maggioranza, con alcuni consiglieri del Pd che hanno votato a favore e altri che si sono astenuti. Sull’annullare il gemellaggio con Tel Aviv «ero perplesso», sottolinea Sala, ricordando che si tratta della città «più progressista d'Israele, con un sindaco che ha tenuto posizioni durissime nei confronti di Netanyahu».

