Alta moda in Sardegna con Dolce e Gabbana Intanto Italian Beauty  

È un’ode all’estate italiana, un ricordo dell’eleganza di un tempo, con echi anni ’50, che si trasforma in una dedica all’artigianalità e all’unicità del nostro Paese, la nuova collezione uomo di Dolce e Gabbana, che non a caso si chiama Italian Beauty e che a fine giugno porteranno la loro nuova collezione di alta moda in Sardegna su uno scenario mozzafiato e di grande valenza storica della costa sud ovest a pochi chilometri da Cagliari.

Amarcord

Intanto in Italian Beauty sono richiamate non le spiagge affollate e gli autogrill presi d’assalto, ma le località che fin dall’Ottocento erano le destinazioni dei Grand Tour, i luoghi più iconici da visitare per le vacanze estive. Capri con la sua Costiera Amalfitana, Portofino con la Riviera Ligure, Venezia con il suo Lido, sono luoghi di pura estetica che fanno da sfondo ideale a una collezione di grande eleganza e leggerezza, che vestirebbe alla perfezione un Marcello Mastroianni di oggi. Viene da pensare a quel suo stile raffinato e nonchalant, che la figlia Chiara rievoca nel film “Marcello Mio”, presentato all'ultimo festival di Cannes, guardando il susseguirsi di capi che sfilano sulla passerella bianca. Uno sfondo nitido su cui si imprimono giacche dal taglio sartoriale leggere come camicie anche in versione doppiopetto, da abbinare a pantaloni ad anfora con pinces e risvolto e bluse dal collo sciallato con le spalle scese. Alle camicie di lino si alternano le polo a righe, le maglie con ricami a motivo di coralli, i soprabiti di raffia intrecciati, le giacche di pelle altrettanto intrecciate a mano da sapienti mani artigiane, le stesse che hanno dato forma a borse e scarpe, manufatti di una pura italianità che definiscono un'estetica sofisticata. Una scelta sottolineata da colori decisi ma mai urlati, dal raffia naturale abbinato al nero, ai nuovi completi nei toni del burgundy.

Le star ospiti

Tra gli ospiti, Luke Newton direttamente dal successo di Bridgerton 3, ma anche talent coreani a lungo attesi da decine e decine di ragazzine assiepate di fronte al Metropol. A poca distanza, a Palazzo Reale, è ancora possibile visitare la mostra “Dal cuore alle mani”, aperta lo scorso aprile e dedicata al lavoro dei Dolce e Gabbana.

RIPRODUZIONE RISERVATA