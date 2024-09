Alt di Conte: a Grillo risponderanno i legali 

«Quello che mi ha colpito nella clip» mostrata in trasmissione «è che all’inizio c’era una frase: Grillo dice: “Non sono il padrone del Movimento, sono il papà”. È il fondatore, ha fatto questa opera meritoria, il lancio del Movimento, per contrastare la vecchia politica e la corruzione. Il papà però non può pensare di avere un comando e esercitare il parental control e dire cosa possono fare, discutere e cosa non possono discutere, è una comunità di adulti». Le nuove bordate di Giuseppe Conte contro Beppe Grillo arrivano da “Le 4 di Sera” su Rete 4, dove il presidente del M5S offre solo apparentemente al fondatore e Garante un ramoscello d’olivo, quando esprime la speranza che «la questione finisca qui», perché «se continueranno le pec e le diffide risponderanno gli avvocati, io non rispondo più. Questo processo è irreversibile, nessuno lo può fermare, se c’è un appendice di contenzioso legale ci pensano gli avvocati. La scissione c’è quando non c’è una discussione».

Ma la discussione in effetti sembra finita, o degenerata definitivamente nello scontro, visto che sulle riforme da approvare nella Costituente del partito Conte non indietreggia di un millimetro: «Sono stato agli spettacoli di Grillo e ho riso delle sue battute. È un altro piano. Quello che ora sta facendo il Movimento è molto serio. Il M5S si mette in discussione, integralmente, per individuare i bisogni».

