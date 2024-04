Alt al carbone entro il 2035 Sì alla Coalizione per l’acqua 

Con l’intesa siglata al “G7 ambiente, energia e clima”, arriva un «importante passo avanti, un raccordo - assicura il ministro Gilberto Pichetto - tra i risultati della Cop di Dubai e la prossima Cop 29 di Baku»: così «le grandi economie assumono la guida della transizione». È confermato l’obiettivo di uno stop al carbone nella produzione di energia nella prima metà della decade 2030 e dal G7 nasce anche la prima Coalizione per l’acqua, per affrontare la crisi idrica globale e promuovere politiche inclusive. Una stretta viene decisa sulle emissioni di metano da combustibili fossili, con l’obiettivo del -75% entro il 2030, mentre sulle rinnovabili l’impegno della Cop 28 di triplicare la capacità di produzione al 2030 si rafforza con l’impegno nel G7 a sestuplicare la capacità degli accumuli di energia al 2030. Si punta a rafforzare la sicurezza energetica e a emanciparsi dalle rimanenti importazioni di gas russo. C’è poi un focus sulla perdita di biodiversità e si punta a un’agenda governi-imprese sul tessile e la moda circolari. I Paesi del G7 si impegnano anche a presentare nuovi piani nazionali per la riduzione delle emissioni prima della Cop 30.

