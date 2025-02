Alpinisti spariti da venerdì, allerta valanghe  

Lecco. È corsa contro il tempo per salvare due alpinisti di Vimercate dispersi sulla Grignetta. Da venerdì il soccorso alpino, in collaborazione con Finanza, vigili del fuoco e carabinieri, cerca due brianzoli che erano partiti per una escursione sulla montagna alle porte di Lecco, tempio dell’alpinismo lombardo, e non sono tornati. E ieri oltre al buio era il maltempo a complicare le ricerche. Alcuni testimoni hanno riferito che, a due terzi della salita, i due hanno deciso di tornare indietro per il rapido peggioramento delle condizioni meteo. Da quel momento nessuno li ha più visti. Il cellulare di uno dei due risulta ancora acceso ma non è stato localizzato dai vigili del fuoco che ieri pomeriggio, approfittando di una finestra di bel tempo, hanno perlustrato la zona dall’alto. Negative anche le ricerche con i droni attrezzati per il rilevamento termico e con le unità cinofile. Nelle prossime ore sarà determinante il meteo: la neve caduta in zona è pesante e bagnata e il rischio valanghe è marcato.

