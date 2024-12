Alpinisti dispersi, ore di apprensione 

Pescara. C’è pessimismo sulla sorte di Luca Perazzini, 42 anni, e di Cristian Gualdi, 48, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna dispersi sul Gran Sasso da domenica 22 dicembre. Lì, nel punto esatto nel quale avevano detto di essere caduti dando le coordinate gps al 112, al momento non si vede niente. Solo una enorme distesa di roccia e neve illuminata a tratti dal sole.

Sono stati quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle ad avvicinarsi alla zona, pur con le cautele del caso, visto che in questi giorni è caduta molta neve, c'è ancora tanto vento, i banchi di nebbia abbondano e la visibilità è nulla. Tutte condizioni che per problemi di sicurezza impediscono all’elicottero di raggiungere il punto preciso in cui Perazzini e Gualdi hanno riferito di essere precipitati, a una quota di 2.700 metri, in una canalone. La speranza è che i due alpinisti possano essersi mossi per cercare riparo. Ma solo vere e proprie operazioni di recupero potranno dimostrarlo.

Intanto, come dalle Fiamme gialle ha spiegato il comandante del Soccorso alpino, Paolo Passalacqua, «sarà come andare a cercare persone in una valanga». Per di più su un fronte enorme. «Non so – ha aggiunto il finanziere – fino a che punto si debba ancora sperare, anche se quella c'è sempre, è l'ultima a morire. Ma magari (i due alpinisti dispersi) hanno trovato qualche anfratto, anche se dopo quattro giorni le cose saranno purtroppo ridotte».

Alla ricerca di Perazzini e Gualdi non si sono potuti muovere, per il rischio valanga dato a tre su una scala di cinque, nemmeno i volontari del Soccorso alpino regionale. Ha detto il presidente Daniele Perilli: «Non possiamo mettere a repentaglio la vita di decine di soccorritori, bisogna sempre lavorare in sicurezza. Proprio sul Gran Sasso, ci sono stati volontari che hanno dovuto trascorrere il Natale bloccati all'ostello di Campo Imperatore a causa della bufera».

Per oggi si spera in un primo sorvolo dell’intera zona, anche con l'ausilio del Sonar Recco, un dispositivo già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionisti dispersi sotto ad una valanga. Nella giornata odierna la funivia del Gran Sasso apre per i soli operatori dei soccorsi.

