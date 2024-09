Alpinista muore sul Monte Rosa, paura per i dispersi sul Bianco 

Aosta. Un’ondata di maltempo ha colpito gran parte dell’Italia, allagando diverse città, soprattutto in Lombardia, e causando danni nelle campagne, in modo particolare in quelle toscane. L’incidente più grave si è verificato sul Monte Rosa: un gruppo di alpinisti spagnoli è caduto da un cornicione di neve a causa della scarsa visibilità. Un alpinista è morto, tre sono rimasti feriti; dal Castore, luogo dell’incidente, sono stati trasportati al rifugio Sella e poi a valle, in ospedale. Sempre in Valle d’Aosta, sul massiccio del Monte Bianco, il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti Sara Stefanelli e Andrea Galimbert che sabato pomeriggio hanno dato l’allarme, spiegando di essere bloccati a 4.600 metri e di rischiare l’ipotermia. Anche in Campania proseguono le ricerche di un disperso, Giuseppe Guadagnino, travolto da una frana quasi due settimane fa.

I violenti temporali intanto hanno causando gravi problemi, fra strade chiuse e black-out. Per oggi è prevista una tregua, anche se ci saranno ancora piogge e temporali sulla fascia adriatica centro-meridionale e sul basso Tirreno. In settimana tutta l’Italia comunque sperimenterà un clima autunnale con un graduale ma sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni via via più intense e diffuse. Gli esperti de IlMeteo.it parlano anche di un possibile arrivo della neve sulle Alpi. A Roma, sferzata da temporali soprattutto durante la notte, sono stati circa cento gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti. A Napoli le piogge hanno allagato i binari interrompendo per ore la circolazione ferroviaria su alcuni tratti regionali; il forte vento ha poi causato la cancellazione di diverse corse degli aliscafi per Ischia e Procida. La pioggia è arrivata anche a Palermo dove non si vedeva da quattro mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA