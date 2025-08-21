Alpinista italiano muore in Kirghizistan per salvare la collega 

È morto a settemila metri di quota, tra i picchi del Kirghizistan, per cercare di salvare la compagna di cordata gravemente infortunata: Luca Sinigaglia, milanese, 49 anni, era esperto di alta montagna ma il Pik Pobeda, 7.439 metri al confine con la Cina, è stata la sua ultima impresa. Il giorno di Ferragosto l'uomo è morto, sembra di edema cerebrale causato dall'alta quota e dal congelamento.

La donna, Natalia Nagovitsyna (47 anni), russa, è ancora viva ma bloccata ormai da 10 giorni a 7.150 metri di quota, senza radio, con una gamba rotta e poco cibo. Le operazioni per recuperarla, secondo la giornalista Anna Piunova, direttrice del sito mountain.ru, che sta seguendo giorno per giorno la vicenda, sarebbero tuttora in corso.

La notizia della morte di Sinigaglia arriva dai media kirghizi e dal canale Telegram russo Mash. Nagovitsyna si sarebbe rotta una gamba il 12 agosto, mentre scendeva dalla vetta con Sinigaglia e altri due alpinisti, un russo e un tedesco. I compagni le hanno portato una tenda e alcuni beni di prima necessità. Sinigaglia sarebbe morto nel corso di questi tentativi: ora il suo corpo è in una caverna di ghiaccio a 6.900 metri. Scapolo e senza figli, lavorava nella cybersicurezza.

Martedì un drone ha raggiunto Nagovitsyna accertando che era ancora in vita. Un team di soccorso sta cercando di raggiungerla, ma è una corsa contro il tempo: secondo Piunova, mai un alpinista infortunato è stato salvato a questa quota sul Pik Pobeda. Nagovitsyna nel 2021 aveva visto morire sotto i suoi occhi il marito sul Khan Tengri (7.010 metri), colpito da un ictus, rimanendo al suo fianco nonostante i soccorritori le chiedessero di scendere. Proprio allora aveva conosciuto Luca Sinigaglia, che li aveva aiutati riuscendo però a salvare solo lei.

