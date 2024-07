Alpini in campo contro i roghi 

Il monte Sant’Antonio a Macomer per tre mesi diventa area operativa per la prevenzione degli incendi e la tutela dei boschi del territorio. Questo grazie a un gemellaggio antincendio boschivo, che da oggi avrà come sede operativa l’ex colonia Eca, nella zona di Su Cantareddu. L’iniziativa fa parte dell’accordo stipulato fra l’Associazione nazionali alpini e il Comune col benestare della Regione. Scopo mettere in campo il meglio del volontariato nella prevenzione degli incendi boschivi.

L’iniziativa

Per luglio, a iniziare da oggi, agosto e settembre, otto volontari dell’Associazione nazionali alpini, provenienti da diverse sezioni d’Italia e specializzati nell’antincendio boschivo, formati e iscritti alla Protezione civile nazionale, assieme a cinque operatori logistici della sezione sarda, presteranno il loro lavoro in forma gratuita, 24 ore su 24, con il controllo del territorio e la vigilanza contro i roghi. Tutti saranno ospitati nella ex colonia Eca con i locali messi a disposizione dal Comune, con la collaborazione del Comando forestale regionale. La struttura, per anni in disuso, si trova sulla montagna, in una posizione baricentrica per poter rispondere in maniera efficace alle esigenze di controllo di una vasta area della Sardegna centrale.

Il Comune

«La scelta di aderire al progetto proposto dall’Ana - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - è stata immediata e convinta perché si sposa con l’approccio che l’amministrazione ha voluto dare a favore delle attività del volontariato, capaci spesso di supplire, con le loro competenze e disponibilità, laddove le istituzioni non riescono ad arrivare». L’ex colonia Eca, da anni in totale abbandono, è stata ben sistemata sia all’interno che all’esterno, grazie al contributo della compagnia barracellare. Il progetto viene inaugurato oggi con una manifestazione conviviale e il pranzo sociale, con gli alpini e l’esibizione del coro “Nugoro amada”. La manifestazione avrà inizio a Cuglieri con l’alzabandiera degli alpini e la deposizione di una corona al monumento dei caduti. Alla manifestazione per l’avvio dell’importante progetto parteciperanno le autorità locali.

