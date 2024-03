Alpi sotto la neve: una valanga travolge e uccide un sedicenne 

Colpo di coda dell'inverno, con maltempo in vaste zone dell'Italia. Uno sciatore di 16 anni, Markus Raffl, è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria, in Alto Adige. L'incidente di domenica pomeriggio non ha avuto testimoni. L'allarme è stato lanciato in serata dai familiari per il mancato rientro del ragazzo. Alle 21 il corpo del 16enne è stato trovato sotto una valanga. Durante la discesa è stato travolto dalla slavina. Il freeride , il fuoripista, è molto popolare tra i giovani in Alto Adige. Mercoledì scorso un turista tedesco di 22 anni era morto in un'escursione di scialpinismo a Racines.

Emergen za in Valle d’Aosta

Il pericolo di valanghe è di grado 3 su 5 (marcato). Una, senza fare vittime, è scesa nella notte sulla strada della val di Rhêmes, in Valle d'Aosta. È isolato Rhêmes-Notre-Dame: ottanta residenti più i turisti. Da domenica, sempre in Valle d'Aosta, è isolata l'alta valle di Gressoney: una massa di neve ostruisce l'ingresso di una galleria a Gaby. Le 4.500 persone rimaste isolate hanno avuto ieri due ore di tempo per lasciare la zona. Cogne è isolata per la chiusura della strada a titolo preventivo. Isolata per il pericolo di caduta di piante, invece, la Valgrisenche, dove abitano duecento persone.

Frane in Liguria

In Liguria la pioggia insistente provoca smottamenti e frane nel territorio metropolitano di Genova e in città. Durante la notte a Borzoli nuovo smottamento sulla strada verso le alture. Chiusa una strada in città per un movimento franoso che interessa un muraglione a ridosso di alcuni palazzi. Una frana nelle Cinque Terre ha isolato i 130 residenti a Corniglia.

Nel resto del Paese

Due frane nell'Appennino Reggiano. Le conseguenze del maltempo in Piemonte hanno creato problemi in alcuni Comuni del Torinese per il rischio di valanghe e frane. A Venaus 72 persone evacuate per precauzione e una trentina sono assistite dalla Protezione civile nel centro polivalente. A San Raffaele Cimena venti persone, in due borgate, sono isolate da una frana. Anche il Comune di Usseglio è isolato per frana. Altre due sulla Strada 325 che va da Prato a Bologna hanno isolato la popolazione della Valle del Bisenzio. Aperto un varco dal versante del Bolognese per far passare i camion con i primi rifornimenti di viveri e carburante. Neve sul Vesuvio.

Non migliorerà

Dopo una breve tregua, la settimana proseguirà con tanta pioggia e neve: tre perturbazioni si succederanno, con tempo instabile su tante regioni. Massima attenzione al Centro Sud, dove non si esclude il rischio di nubifragi. Inoltre la neve tornerà a scendere sugli Appennini oltre i 1.200-1.400 metri di quota.

