Alonso mago della pioggia  

Melbourne. Prima giornata di Formula 1 double face a Melbourne in vista del Gran Premio d'Australia di domattina (ore 7, la stessa delle qualifiche di oggi). Dopo l'acuto nelle libere 1 della Red Bull di Max Verstappen è arrivato il miglior tempo di Fernando Alonso su Aston Martin nella seconda sessione condizionata dalla pioggia che ha reso viscida e impervia la pista del circuito cittadino dell'Albert Park. Segnali positivi dalla Ferrari, che ottiene nelle FP2 il secondo tempo con Charles Leclerc e il quinto con Carlos Sainz.

Piccoli segnali

Dopo una mattinata chiusa con un quinto tempo che non lasciava presagire nulla di buono, il pilota monegasco ha quindi lasciato il segno al pomeriggio, piazzandosi alle spalle di Alonso, a quasi mezzo secondo di ritardo dallo spagnolo. Un risultato positivo per la Rossa, pur al termine di una PL2 resa atipica dal maltempo: «Nonostante la pioggia abbiamo imparato parecchio», ha spiegato Leclerc, «abbiamo fatto diverse verifiche per le direzioni di assetto da intraprendere e mi pare che il feeling sia migliore rispetto alle gare precedenti. Questo è positivo e probabilmente sono state le libere più positive della stagione per noi. Il che non significa molto, però quantomeno è un venerdì che si chiude con una nota positiva. Ora dobbiamo lavorare e fare un altro passo verso la giusta direzione. Speriamo di essere più vicini alle Red Bull in qualifica, ma specialmente domenica». La scuderia di Maranello ha privilegiato un lavoro focalizzato soprattutto a estrarre il potenziale della SF-23 in configurazione gara, pur senza trascurare la preparazione delle qualifiche.

