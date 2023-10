Aloia non basta alla cos 

Gladiator 1

Cos 1

Gladiator (3-5-2) : Campana, Finizio, Carullo (22’ st Kone), Ceparano (25’ st Mancini), Mansi, Coratella (20’ st Castaldo), Messina, Battistelli, Spinozzi, Chietti, Garcia. In panchina Bonagura, Staiano, Di Lorenzo, Sansone, Vottari, Rossi. Allenatore Luigi Pezzella.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Tommasino (38’ st Maurizio Floris), Cadau (11’ pt Piras), Bonu, Ganzerli, Cogotti, Demontis, Piredda (26’ st Scarafoni), Nurchi (24’ st Ladu), Loi, Serra (26’ pt Mattia Floris), Aloia. In panchina Piras, Manca, Caferri, Gallo, Laconi. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Leone di Avezzano.

Reti : 4’ pt Aloia, 40’ pt Mansi.

Note : ammoniti Cogotti, Demontis, Bonu, Mattia Floris, Scarafoni, Battistelli, Mansi; recupero 3’ pt e 5’ st.

Santa Maria Capua Vetere. Sfuma la vittoria alla Costa Orientale Sarda al “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere. Contro il Gladiator gli uomini di Francesco Loi disputano una grande partita ma non basta per portare a casa i tre punti. I gialloblù sbloccano il risultato in avvio di primo tempo con Aloia ma prima di andare negli spogliatoi arriva il pareggio di Mansi. Nella ripresa Nurchi e compagni provano in tutti i modi a scardinare la difesa di casa creando numerose occasioni, ma non riescono a finalizzare.

La partita

Il tecnico Loi schiera in attacco Nurchi e Aloia. Ospiti col 3-5-2. Ottima partenza della Cos che dopo 4’ è in vantaggio grazie a una deviazione di Aloia su cross dalla destra. Al 40’ il pareggio: angolo di Spinozzi dalla destra e incornata vincente di Mansi. Due minuti dopo grande conclusione di Mattia Floris dal limite dell’area, Campana salva. Nella ripresa al 21’ ancora Cos pericolosa con una conclusione di Piredda dal limite, Campana non si fa sorprendere. I sardi ci provano ancora con Ladu, Floris e Loi senza fortuna.

