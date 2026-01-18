Aloia ne fa due E il Monastir vede i playoff  

Monastir 2

Real Monterotondo 0

Monastir (4-3-3): Cocco; Pinna, Porru, Cortinovis, Piseddu; Ardau, M. Conti (17’ st Nagüel), Piro; Masia (23’ st Jah), Aloia, Leone. In panchina Fusco, Pisano, Gibilterra, Solmonte, Piras, Ferraro, Collu. Allenatore Angheleddu.

Real Monterotondo (3-5-2): Merlini; Albanesi (34’ Massaccesi), Darini, Contucci; Mellini (1’ st Armini), Carbone (26’ st Gennari), Marcucci, Grisley (17’ st Casali), Dovidio; Bellucci, Simonelli (17’ st Tenkorang). In panchina Barladeanu, Viola, Manca. Allenatore Paci.

Arbitro: Gambin di Udine.

Reti : nel pt 11’ Aloia; nel st 20’ (r) Aloia.

Note : Ammoniti Marcucci, Gennari, Cortinovis, Armini. Recupero 2’ pt – 4' st.

Monastir. Un prezioso successo che vale l’ingresso in zona playoff. Al Comunale il Monastir supera 2-0 il Real Monterotondo grazie alla doppietta di Aloia. Partono bene i padroni di casa: al 5’ ci prova Ardau con un tiro da fuori che termina di poco a lato. Al 9’ Manuel Conti calcia dal limite, ma la palla termina alta. All’11’ i biancoblù passano in vantaggio: Leone crossa al centro dell’area piccola per Aloia che controlla bene e batte Merlini con un destro angolato. Grazie a questo gol il numero undici si porta in doppia cifra in campionato. La squadra di Angheleddu continua a spingere. Al 16’ il destro al volo di Masia in area termina alto. Al 17’ grande occasione per il raddoppio con Piro che serve Aloia all’altezza del dischetto, ma l’attaccante calcia alto. Il primo tentativo ospite arriva al 19’: tiro di Bellucci da posizione defilata deviato in angolo. Al 37’ la barriera devia sopra la traversa una punizione di Dovidio. Al 46’ punizione di Pinna al centro per Cortinovis che di testa manda fuori. In avvio di ripresa i laziali si fanno vedere in avanti: al 6’ la palla termina a lato su un tentativo di Carbone. Al 15’ cross di Pinna al centro per Masia che in acrobazia non inquadra lo specchio. Al 20’ l’arbitro ravvisa un tocco di mano in area su una conclusione di Piro e assegna un rigore al Monastir: dal dischetto si presenta Aloia che spiazza il portiere per la doppietta personale. Al 26’ colpo di testa alto di Jah dal limite dell’area piccola. Al 27’ cross di Armini per il colpo di testa di Tenkorang, bravo Cocco a togliere il pallone dall’incrocio. Al 42’ ci prova ancora Tenkorang di testa, blocca il portiere biancoblù. Nel finale il Monastir non concede nulla e porta a casa il terzo risultato utile di fila.

