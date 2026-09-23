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Serie D.
24 settembre 2026 alle 00:46

Aloia, Monastir e Ossese il meglio nell’avvio sardo 

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A un mese dal via il bilancio delle cinque sarde del Girone G è a due facce. Davanti c’è il Monastir, che ha avuto l’avvio migliore. Tiene bene anche l’Ossese, la debuttante. Più indietro le altre tre, con il Latte Dolce ultimo del gruppo. Dopo quattro giornate i numeri del Monastir sono 9 punti, terzo posto con la Certosa Vigor Campagnano (club colpito ieri da una tragedia, l’improvvisa scomparsa del vice allenatore Fabrizio Galasso a soli 49 anni) e secondo miglior attacco con 10 reti. Il 2-1 all’Aranova porta la firma di Loru, autore di una doppietta. In squadra c’è anche il capocannoniere del girone, Aloia, a quota tre. Buon avvio per la matricola Ossese, a 7 punti nel gruppetto al quinto posto: due vittorie, poi un pareggio e nell’ultimo turno il primo ko, 2-0 con l’UniPomezia. Per una neopromossa l’inizio resta molto positivo.

Quattro punti per Cos e Budoni. La squadra di Loi li ha conquistati tutti in trasferta, l’ultimo con l’1-1 sul campo dell’Albalonga. Il Budoni invece li ha fatti in casa: domenica è arrivata la prima vittoria per Bonomi e Steri. Un solo punto per il Latte Dolce, che in attacco c’è (5 reti) ma in difesa soffre (10 subite). Il tempo per recuperare comunque non manca.Nel prossimo turno – domenica – il Monastir riceve l’Albalonga in uno scontro diretto, l’Ossese ospita la capolista Sarnese e la Cos cerca il primo successo casalingo con l’UniPomezia. Il Budoni va a Venafro, mentre il Latte Dolce fa visita all’Aranova.

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