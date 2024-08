Aloia al Lodigiani, i fratelli Mattana vanno al La Palma 

Il centrocampista di lusso per il Monastir in Eccellenza potrebbe essere Andrea Feola. Il mediano, classe 1992, appena pochi giorni dopo aver firmato il contratto con l’Ischia (Serie D) ha chiesto e ottenuto la rescissione, ha lasciato il ritorno di Bastia Umbra ed è tornato in Sardegna. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, si è messo in mostra nel 2013/2024 col Selargius in Serie D ed è passato al Trapani in Serie B. Nei cadetti ha collezionato trenta presenze per poi giocare in C con Arezzo, Olbia, Bari e Casertana, quindi nel 2022 il passaggio al Barletta in Serie D e, nella scorsa stagione, alla Fidelis Andria. Il club ha anche annunciato l’arrivo del centrocampista Andrea Manca (2003), ex Villasimius, Rieti e Brindisi, e il ritorno dopo 8 anni del portiere Gabriele Mereu, la scorsa stagione alla Tharros. Infine, Vignati sarà il vice allenatore di Marcello Angheleddu.

Alessandro Aloia, 27 anni, ex attaccante di Cos e Atletico Uri, ha firmato con l’Atletico Lodigiani. Il Ghilarza, che corteggia il bomber Mauro Ragatzu, ha tesserato il giovane attaccante Enzo Ligio (2003), proveniente dal Siniscola. L’Iglesias ha tesserato il centrocampista argentino Ezequiel D’Angelo (1989), esperienze anche in Bolivia e Cile.

In Promozione il ds Massimo Sabiu dell’Arborea ha preso il difensore centrale Denis Popescu (2004), reduce dalla vittoria dell’Eccellenza con l’Ilva. Il Bonorva di Michele Pulina ha preso il bomber Giuseppe Meloni (1985), la scorsa stagione all’Alghero (ha segnato 21 reti), l’esterno d’attacco Emanuele Fini (2000), cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex Latte Dolce, Arzachena, Li Punti e Stintino, gli attaccanti Riccardo Oggiano (1988, ex Li Punti), e Victor Costas Alonso (2003, dal Valladaries in Spagna), e l’esterno destro Giovanni Foddi (2002, ex Ossese e Stintino).

Restano alla Lanteri Sassari il centrocampista Nicola Dettori (1987), il difensore Davide Sini (1999) e l’attaccante Andrea Usai (1984). La Macomerese ha preso Oscar Foddai, Federico Cataruozzolo, Manuel Vidili, Gianluca Muredda, Francesco Mozzo, Cristian Irde, Mahamadou Moussa, Francesco Mura e Mattia Zappino. Il centrocampista Matteo Marras (2004), ex Ghilarza, va al Santa Giusta, l’attaccante Michele Suella al Villamassargia.

Il La Palma di Riccardo Spini ha ingaggiato i giovani fratelli Andrea e Federico Mattana mentre Nicola, terzo della nidiata (2007), passa al Pirri.

RIPRODUZIONE RISERVATA