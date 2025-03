Almeno Piccoli è ripartito 

Settimo gol in campionato, il nono stagionale considerando i due in Coppa Italia e il terzo contro il Bologna in carriera (gli altri li aveva realizzati con le maglie di Spezia e Lecce). Se il Cagliari resta al palo, Roberto Piccoli riprende a segnare confermando così la propria leadership e incisività sotto porta ma anche nello sviluppo della manovra offensiva (è lui stesso, con una giocata straordinaria, ad avviare l’azione del provvisorio 0-1). E se la sua squadra perde, il 24enne attaccante bergamasco si aggiudica la sfida nella sfida con il bomber argentino Castro raggiungendolo, tra l’altro, nella classifica dei marcatori della Serie A.

I complimemti di Nicola

Un segnale importante da parte del centravanti che non andava a bersaglio dalla gara con la Lazio del 3 febbraio. Lo stesso allenatore Davide Nicola, nella conferenza stampa post gara, ha evidenziato l’importanza del suo lavoro nell’area avversaria e di come lo stesse svolgendo nel modo giusto. Tra i pochi rossoblù ieri pomeriggio, a dir il vero, almeno nel secondo tempo. Con il gol al Bologna, Roberto Piccoli ha incrementato ulteriormente il proprio record personale e rafforzato l’idea che il Cagliari ha già di riscattarlo a fine stagione dall’Atalanta. Una decisione che verrà ponderata, tuttavia, nei prossimi mesi considerata la cifra importante (12 milioni) fissata in estate al momento del prestito. Molto dipenderà, oltre che dalle reti che il numero 91 riuscirà a fare da qui al 25 maggio, anche dalla salvezza, chiaramente. Comunque vada a finire, questa è già la stagione della svolta per Piccoli che ha giocato tutte le ventisette partite da titolare dimostrando di poter reggere il peso di quel ruolo. Da solo, però, non basta. (f.g.)

