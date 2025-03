Almeno dieci azzurri alle finali di Coppa 

Col fine settimana di prove di Coppa del Mondo, sono ufficializzati i quadri dei partecipanti a quattro delle otto discipline presenti alle finali di Coppa del mondo in programma a Sun Valley (Usa) dal 20 al 27 marzo, alle quali prendono parte i migliori 25 classificati della stagione, chi hao superato i 500 punti in classifica generali e i campioni del mondo Juniores. Gli azzurri sono finora 10 ma restano da definire i posti nel gigante (in gara a Hafjell sabato) e nello slalom maschile (domenica), nella discesa femminile (giovedì a La Thuile) e nel superG femminile (venerdì e sabato a La Thuile). Nella libera maschile l'Italia ha tre azzurri, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse. Casse e Paris sono qualificati anche per il SuperG insieme a Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Nel gigante femminile ci sono Federica Brignone, Sofia Goggia e Giulia Collomb, (fresca iridata Juniores), nello slalom Martina Peterlini e Lara Della Mea.

