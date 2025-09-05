Almeida attacca ma Vingegaard c’è 

Un duello tra la maglia rossa, Jonas Vingegaard, e il suo primo rivale in classifica, Joao Almeida, ha segnato la 13ª tappa della Vuelta di Spagna, una delle più dure dell'edizione 2025 con la salita finale all'Angliru, col traguardo a quota 1500 metri dopo 12 km di salita con pendenza media vicina al 10%. Proprio all'inizio dell'ascesa c'è stata una nuova iniziativa dei manifestanti Pro Pal, che hanno fermato, ma solo per qualche momento, i corridori.

A imporsi è stato il portoghese della Uae Emirates (sono sei i successi del team in questa edizione), col danese della Visma-Lease a bike che si è accontentato di non perdere che una manciata dei 50 secondi che aveva di vantaggio in classifica. A circa mezzo minuto dai due leader hanno concluso la loro fatica l'australiano Jai Hindley e lo statunitense Sepp Kuss, mentre il migliore degli italiani è stato la maglia bianca Giulio Pellizzari, sesto con 1’11” di distacco dal vincitore, mentre Giulio Ciccone ha chiuso nono, a oltre due minuti, perdendo due posizioni in classifica. La dura e interminabile salita finale, con punte di pendenza del 23%, ha fatto un'ampia selezione, incentivata dal ritmo imposto da Almeida e Vingegaard. Il portoghese ha tentato di staccare il leader, che però ha resistito fino in fondo.

La corsa è ancora lunga, terminerà domenica 14 settembre, e Almeida ha dimostrato di essere in condizione tale da poter puntare al bersaglio grosso. Già oggi potrà riprovare l'attacco, nelle tappa di 140 km da Aviles a La Farrapona che prevede due Gpm di 1ª categoria e nuovo arrivo in salita.

Classifica : 1. Jonas Vingegaard (Da, Visma Lease a bike), 2. Joao Almeida (Por, Uae Emirates) a 46”, 3. Tom Pidcock (Gbr, Q36.5) a 2’18”, 4. Jai Hindley (Gbr) a 3’00”, 5. Felix Gall (Aut) a 3’15”, 6. Giulio Pellizzari (ita) a 4’01”, 7. Mat- thew Riccitello (Usa) a 4’33”, 8. Giulio Ciccone (Ita) a 4’54”.

