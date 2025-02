Almasri, Nordio prepara la difesa dalla Cpi 

Il governo è al lavoro sulla memoria con cui replicare alle accuse della Corte penale internazionale. Il testo va inviato entro il 17 marzo, dopo che la Corte in documento di 14 pagine ha formalmente chiesto di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati e al Consiglio di sicurezza dell’Onu per il mancato arresto di Osama Almasri, il generale libico accusato di torture e crimini contro l’umanità nei campi di concentramento dove vengono trattenuti i migranti.

Le due strategie

Nell’atto il procuratore Karim Khan mette in fila le contestazioni mosse al governo su quanto avvenuto tra il 19 e il 21 gennaio: il fermo a Torino di Almasri, l’espulsione e rimpatrio del generale libico. A via Arenula si valuta la strategia: puntare al contrattacco o limitarsi a una difesa di quanto compiuto. Nel documento a cui sta lavorando il dicastero si segnalerebbero una serie di incongruenze nelle procedure attivate per il mandato di arresto del comandante libico. Non si esclude che la memoria possa inglobare l’articolato già in preparazione negli uffici ministeriali. L’incartamento che verrà trasmesso da Roma riguarderà sicuramente anche i temi già affrontati durante l’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio in Parlamento in cui venivano segnalati errori (e conseguenti rettifiche) che nella versione del governo rendevano nulla la richiesta di arresto.

I dati «irrilevanti»

Il procuratore del tribunale dell’Aja nell’atto d’accusa ripercorre quelli che possono essere definiti i “capi di imputazione” a carico dell’esecutivo, a cominciare dal mancato «rispetto dell’obbligo di collaborare con la Cpi» che ha consentito il ritorno in Libia di Almasri ed «esposto così vittime e testimoni, nonché le loro famiglie, a un potenziale e grave rischio di danno». Il magistrato dell’Aja afferma che «l’Italia è stata correttamente informata della richiesta di arresto della Cpi la sera di sabato 18 gennaio», prima del materiale fermo dell’uomo. «La trasmissione della richiesta - si afferma - è stata eseguita attraverso i canali indicati dall’Italia, vale a dire l’ambasciata». Via Arenula sostiene che la comunicazione sarebbe stata letta solo il 20 gennaio. «Anche se così fosse - argomenta Khan - sarebbe irrilevante. Il fatto che le autorità competenti non abbiamo adottato le necessarie misure di coordinamento interno non costituisce in sé una valida giustificazione per non adottare le misure. La trasmissione ritardata e il mancato coordinamento interno costituiscono un mancato rispetto della richiesta di cooperazione». Il governo italiano ha sempre affermato che è stata la Corte d’Appello di Roma a scarcerare Almasri per una mancata interlocuzione con il ministero. «Anche accettando questa interpretazione della legge, contestata dalla maggioranza dei commentatori accademici - si legge nel documento della Cpi - il ministero avrebbe dovuto rispondere alla richiesta del procuratore generale e trasmettere il 20 gennaio le richieste» che avrebbero permesso alla Corte d’Appello di ordinare nuovamente la misura cautelare. Quella mancata trasmissione equivale, secondo Khan, al «mancato rispetto di una richiesta di cooperazione».

