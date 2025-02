Almasri, l’indagine parte con un giallo 

Il clima teso con le opposizioni non è l’unico fronte caldo nell’inchiesta sul caso Almasri, che vede indagati i vertici di governo. Le indagini del Tribunale dei ministri partono tra stupore e punti interrogativi che si diffondono innanzitutto negli uffici di via Arenula: a diverse ore dalla notizia diffusa dal Corriere della Sera e da Repubblica, secondo cui sarebbe stata chiesta l’acquisizione di una serie di atti al ministero della Giustizia, il Guardasigilli Carlo Nordio e il suo capo di gabinetto non risultano a conoscenza di alcun ordine di esibizione documentale da parte dei magistrati.

Quelle stesse richieste - secondo la ricostruzione dei due quotidiani - sono pervenute al ministero, alla Corte d’appello e alla procura generale di Roma.

Il contenuto

Si tratta dei documenti che servono per ricostruire quanto accaduto tra l’arresto e il successivo rilascio del generale libico avvenuto due giorni dopo, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale diffuso dalla Corte dell’Aja.

L’obiettivo è capire la sequenza esatta e i tempi di azione di ogni singolo protagonista della vicenda: per questo nel materiale acquisito ci sarebbero le interlocuzioni tra il tribunale e il ministero della Giustizia, tra la Corte penale internazionale, l’ufficio di collegamento dell’ambasciata italiana in Olanda e via Arenula e la bozza del provvedimento preparato dai funzionari dello stesso dicastero, che rimase tale e che doveva servire a tenere in carcere il generale libico. Nessun commento ufficiale arriva però da via Arenula, anche perché Nordio - che è in Turchia per una serie di incontri istituzionali - e il capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, hanno appreso la notizia dai giornali e non risultano essere stati ancora informati dopo un'intera giornata.

La logica potrebbe far presupporre che in alternativa la domanda del Tribunale sia giunta ad altri uffici dello stesso ministero specificamente preposti a questo tipo di richieste, ma in questo caso resterebbe il giallo sul perché - a distanza di così tante ore - né il Guardasigilli e né il suo braccio destro abbiano ricevuto comunicazioni dai funzionari.

Lo scenario

Nuovi sviluppi arriveranno anche per le accuse mosse contro il procuratore di Roma Francesco Lo Voi che, raccogliendo l’esposto poi trasmesso al Tribunale dei ministri, ha di fatto indirettamente aperto la strada alle indagini. Contro di lui, ma anche a suo favore, in queste ore sono state trasmesse alla prima commissione del Csm in tutto tre pratiche che lo riguardano, due delle quali chiedono il trasferimento per incompatibilità ambientale del magistrato. Sarà ora la prima commissione a valutarle e a decidere quando trasmettere le proprie proposte al plenum.

