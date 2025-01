«Almasri liberato per l’inerzia di Nordio» 

«Il generale libico Najeem Osema Almasri è stato liberato per inerzia del ministro della Giustizia». Non usa giri di parole l'Associazione nazionale magistrati nel rispondere a quanto affermato sabato dalla premier Meloni da Gedda. Intervenendo sulla vicenda dell'uomo fermato a Torino il 19 gennaio, in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale e poi scarcerato dalla Corte d'Appello di Roma due giorni dopo, la presidente del Consiglio ha affermato che la liberazione «non è stata una scelta dell'esecutivo ma è avvenuta su disposizione della magistratura». Il comandate è stato poi espulso dal territorio italiano perché «soggetto pericoloso».

Contro il ministro

Il sindacato delle toghe va però all'attacco: la giunta esecutiva centrale dell'Anm afferma infatti che il ministro Nordio «avrebbe potuto, perché notiziato dalla polizia giudiziaria il 19 gennaio e dalla Corte d'appello di Roma il 20 gennaio, e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, mandato di cattura per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mittiga (Libia)». Per l'Anm la scelta su Almasri è, quindi, «politica» e assunta «nel silenzio del Guardasigilli, il solo deputato a domandare all'autorità giudiziaria una misura coercitiva».

Mercoledì, intanto, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, tornerà alla Camera per una informativa sulla vicenda. Il 23 gennaio, nel corso di un question time al Senato, il numero uno del Viminale ha affermato che «il rimpatrio di Almasri» è avvenuto per «urgenti ragioni di sicurezza» dopo un provvedimento di espulsione. La decisione dell'Italia ha scatenato le proteste della Corte penale internazionale (Cpi) che lamenta di non essere stata consultata prima della scarcerazione. I giudici dell'Aja contestano al generale una serie di episodi avvenuti a Mittiga, penitenziario di cui è direttore.

Le accuse

In quella struttura, secondo quanto si legge nel dispositivo della pre-trial Chamber della Cpi, dal febbraio 2015 sono stati uccisi almeno 32 detenuti e 22 persone, compreso un bimbo di 5 anni, hanno subito violenze sessuali dalle guardie. Secondo i giudici dell'Aja, Almasri «ha picchiato, torturato, sparato, aggredito sessualmente e ucciso personalmente detenuti, nonché ha ordinato alle guardie di picchiarli e torturarli». Almeno quattro detenuti, secondo gli atti, sono morti a causa di colpi di arma da fuoco e 12 a causa di «comportamenti equiparabili a tortura o altri maltrattamenti gravi». Almeno 36 persone sono state ridotte in schiavitù, incluso un bambino di 9 anni. In alcune occasioni il generale era presente mentre le guardie picchiavano i detenuti o sparavano contro di loro.

Nei suoi confronti il mandato di arresto è stato emanato il 18 gennaio. Domenica 19 Almasri, da poco arrivato a Torino, è stato fermato dalla polizia italiana. La scarcerazione è arrivata 48 ore dopo su disposizione della Corte d'Appello a causa di un errore procedurale. Per i giudici si è trattato di un arresto irrituale, perché la Cpi non aveva in precedenza trasmesso gli atti al ministro della Giustizia.

