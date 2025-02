Almasri, la lente del Tribunale dei ministri 

Le procedure di rimpatrio del comandante libico Osama Njeem Almasri - a bordo di un Falcon dell'intelligence - sotto la lente del Tribunale dei ministri, che ha in mano l'indagine sulla premier Giorgia Meloni, l'Autorità alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i ministri della Giustizia, Carlo Nordio e dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Il fascicolo è stato aperto sulla base dell'esposto dell'avvocato Luigi Li Gotti che aveva chiesto accertamenti sui presunti reati di favoreggiamento e peculato. Per Nordio c'è anche l'omissione di atti d'ufficio. Il Tribunale dei ministri aveva già bussato al ministero della Giustizia per acquisire documentazione relativa al ruolo avuto da via Arenula nell' affaire e cioè gli atti sulle interlocuzioni con la Corte penale internazionale attraverso il funzionario dell'ambasciata italiana all'Aja e con la procura di Roma. Su Piantedosi gli accertamenti riguardano la fase finale della vicenda, cioè l'espulsione, avvenuta lo scorso 21 gennaio, stesso giorno della scarcerazione.

